ASIA/FILIPPINE - Giovani e nuova evangelizzazione: il Congresso internazionale "Youcat"

Iloilo (Agenzia Fides) - L'evangelizzazione nel mondo contemporaneo: nuove strade, nuove forme, nuove potenzialità: con questo spirito centinaia di "giovani missionari" provenienti da diversi paesi partecipano al secondo Congresso Internazionale "Youcat" a Iloilo, dal 7 al 10 novembre. Organizzato dal movimento "Youcat" delle Filippine e dall'Arcidiocesi di Jaro, il Congresso vuol essere " una risposta alla chiamata della Chiesa per la nuova evangelizzazione nell'Anno della Gioventù, che le Filippine stanno vivendo" afferma a Fides Mathew B. Loteyro, un partecipante.

"Youcat" è un movimento ecclesiale giovanile che ha preso il via dopo il lancio della versione giovanile del Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicata in diverse lingue nel 2011, con il titolo "Youcat", abbreviazione di "Youth" e "Catechism". “Oggi Youcat non è solo un libro. Siamo una comunità e Youcat è il nostro strumento per illuminare i giovani nella bellezza della fede e nella verità del Vangelo. Usando questo strumento, faremo di Youcat più di un semplice libro ma piuttosto uno stile di vita ", spiega a Fides Marian Castro, membro di Youcat nelle Filippine.

Il Congresso ha come tema "Alzati", e parte dall' episodio del Vangelo di Luca (7, 11-17) in cui Gesù riporta in vita il giovane figlio della vedova di Nain. Partendo da questo brano, il Congresso mira a essere un'occasione per riscoprire il particolare amore di Cristo per i giovani e li sfida a "alzarsi" dalle loro condizioni attuali per diventare leader e servitori entusiasti, con l'aiuto di Cristo.

L'Arcivescovo Gabriele Caccia, Nunzio apostolico nelle Filippine, ha presieduto la messa di apertura del 7 novembre, invitando i giovani delegati a "testimoniare il Vangelo ad altri e ad essere missionari nelle nazioni".

Il Cardinale Luis Antonio Tagle, Arcivescovo di Manila, ha invitato le organizzazioni ecclesiali, gli animatori dei gruppi giovanili , i delegati di pastorale giovanile a partecipare all'evento. La Commissione per la gioventù dei Vescovi filippini ha approvato il congresso inserendolo tra numerose attività ecclesiali previste durante l'anno dell'Anno della Gioventù, che si celebra nel 2019 nell'ambito del programma pluriennale in preparazione ai 500 anni dell'arrivo del cristianesimo nelle Filippine (1521- 2021).

Tra gli ispiratori del movimento Youcat nelle Filippine vi sono San Pedro Calungsod e San Lorenzo Ruiz, apostoli ed esempi "per la formazione integrale della fede e per il discepolato dei giovani cristiani", si afferma.

Il movimento Youcat nelle Filippine fornisce assistenza alle parrocchie per creare e sviluppare risorse e materiali per l'evangelizzazione, creando reti e collaborazione anche con gli strumenti della nuove tecnologie.

"Dato il suo format accattivante,fatto di domande e risposte, a volte difficili ma sempre dirette, e con risposte semplici e pertinenti, Youcat diventerà ben presto un punto di riferimento per i giovani, come utile strumento per apprendere la verità sulla fede cattolica e per condividere il messaggio di Cristo", dice a Fides Teresa Punzo, membro di Youcat nelle Filippine. (SD) (Agenzia Fides 8/11/2019)



