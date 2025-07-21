ASIA/EMIRATI ARABI - “In Cristo siamo una cosa sola”. Il Vicario apostolico Martinelli racconta la visita del Cardinale Tagle negli Emirati

Abu Dhabi (Agenzia Fides) - I giorni della recente visita del Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle negli Emirati Arabi Uniti «sono stati memorabili non solo per i fedeli filippini, ma per l'intero Vicariato. Attraverso le celebrazioni e gli incontri con il Cardinale, abbiamo veramente sperimentato l'unità nella diversità, riscoprendo che in Cristo siamo una cosa sola».



Con queste parole il Vescovo Paolo Martinelli, Vicario apostolico dell’Arabia del Sud, ha suggerito la rilevanza della visita negli compiuta dal 16 al 18 dicembre negli Emirati Arabi Uniti dal Cardinale Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione (Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari).



Il Cardinale Tagle, giungendo nel Paese che fa parte del Vicariato apostolico dell’Arabia meridionale, ha portato a tutti il saluto e la benedizione di Papa Leone XIV, esprimendo la vicinanza del Papa alla Chiesa locale.



«La sua presenza, le sue parole e la sua benedizione» aggiunge il Vescovo Martinelli, appartenente all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel sintetico rendiconto della visita diffuso dall’Ufficio comunicazione del Vicariato «ci hanno dato forza e coraggio per continuare il nostro cammino come pellegrini di speranza, come Chiesa di migranti, testimoni di speranza cristiana».



Il Cardinale Tagle è volato negli Emirati soprattutto per partecipare alle celebrazioni del “Simbang Gabi” della locale comunità cattolica filippina, la più numerosa del Vicariato.



Il “Simbang Gabi” è una tradizionale novena di messe di nove giorni, celebrata dal 15 al 23 dicembre in preparazione al Natale. In tutto il Vicariato -riferisce il comunicato - le celebrazioni liturgiche del Simbang Gabi si sono tenute la sera per adattarsi alle circostanze locali.



Il Cardinale Tagle ha presieduto le Concelebrazioni liturgiche del Simbang Gabi a Dubai (vedi Fides 17/12/2025) e Abu Dhabi, a cui hanno partecipato rispettivamente più di 30.000 e 18.000 fedeli.



Nelle sue omelie, il Pro-Prefetto de Dicastero missionario ha condiviso riflessioni semplici intorno alle figure di Maria e Giuseppe, ricordando che la celebrazione del Natale può aiutare tutti riconoscere l'amore di Dio per noi e a lasciarsi trasformare da esso.



Attraverso gli incontri con il Vescovo Martinelli e i suoi collaboratori - tra cui sacerdoti, religiose e religiosi, responsabili degli uffici del Vicariato il Cardinale Tagle ha potuto sperimentare l’intensità della vita ecclesiale della comunità cattolica locale, e della sua missione condivisa in un contesto multiculturale, connotata dal forte coinvolgimento nella attività legate alla formazione cristiana, alla attenzione ai giovani e alle famiglie, all'impegno per il dialogo ecumenico e interreligioso.



Il Cardinale Tagle - rimarca il Vescovo Martinelli nel report diffuso dall’Ufficio comunicazione del Vicariato apostolico «Ha esortato i nostri fedeli di tutti i gruppi linguistici a partecipare insieme ai ministeri, affinché imparino a parlare la stessa lingua e camminino insieme, condividendo la ricchezza delle loro tradizioni e mettendole al servizio dell’intera comunità. Questo è il modo per esprimere la nostra 'gioiosa polifonia di fede', come ha affermato Papa Francesco durante la sua visita pastorale negli Emirati Arabi Uniti nel 2019».



Tra gli incontri avuti dal Cardinale Tagle negli Emirati c’è stato anche quello con il Consiglio parrocchiale della Chiesa di Santa Maria a Dubai, considerata la parrocchia cattolica con il territorio più vasto del mondo del mondo. (GV) (Agenzia Fides 21/1272025)

