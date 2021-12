AFRICA/EGITTO - Il Patriarca copto Tawadros: i vaccini anti-Covid messi a punto dagli scienziati sono una “benedizione” di Dio per tutta la famiglia umana

Il Cairo (Agenzia Fides) – La campagna di vaccinazione di massa rappresenta l’unica risposta adeguata per contrastare la pandemia da Covid-19. Mentre la rapidità con lui la comunità scientifica internazionale ha saputo sviluppare vaccini efficaci conto il Covid-19 è stata un vero e proprio dono di Dio, e va accolta con gratitudine, come una benedizione. Così Papa Tawadros, Patriarca della Chiesa copta ortodossa, ha motivato l’appello con cui ha invitato tutti i suoi connazionali egiziani ad aderire con prontezza alle campagne di vaccinazione, richiamando anche la necessità di mantenere alte le misure precauzionali davanti al virus “in continua mutazione”; che sta facendo soffrire il mondo intero.

L’invito a mettere da parte ogni obiezione e scetticismo davanti alle campagne vaccinali è stato espresso dal Patriarca copto alla conclusione della consueta catechesi settimanale da lui tenuta la sera di mercoledì 29 dicembre. Rivolgendo a tutti i connazionali i propri auguri per il nuovo anno che si avvicina, Papa Tawadros ha anche confermato che la sera del prossimo 6 gennaio presiederà la liturgia copta di Natale nella Cattedrale della Natività di Cristo, nella nuova capitale amministrativa sorta nei pressi del Cairo. In vista delle celebrazioni liturgiche natalizie, il Patriarca Tawadros ha invitato tutti a partecipare ai riti avendo cura di seguire con la massima premura le misure precauzionali volte a contrastare la diffusione delle nuove ondate di contagi legate alle varianti del virus Covid-19.

In Egitto il primo caso di contagio con la variante omicron del virus Covid-19 è stato registrato il 18 dicembre. Nel mese di ottobre i nuovi contagi da Covid-19 registrati erano stati meno di 5mila, mentre nel mese di novembre erano già saliti a più di 8mila. (GV) (Agenzia Fides 30/12/2021)



