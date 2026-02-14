EUROPA/ITALIA - La Pasqua degli studenti dell’Università Europea di Roma

venerdì, 27 marzo 2026

Roma (Agenzia Fides) - Dal mercoledì Santo alla domenica di Pasqua, un gruppo di studenti dell'Università Europea di Roma (UER) parteciperà alla Missione di Settimana Santa promossa da “Gioventù Missionaria”, apostolato giovanile del movimento Regnum Christi.



Il comunicato del Centro di Formazione Integrale dell'UER rimarca che l'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di Responsabilità Sociale, coordinate dal Centro di Formazione Integrale dello stesso Ateneo, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’occasione concreta di crescita umana attraverso il servizio e l’ascolto. Gli studenti si recheranno nelle Marche, accompagnati dai Cappellani dell’UER, p. Matthew Whalen e p. Enrico Trono, insieme ad altri sacerdoti e seminaristi dei Legionari di Cristo e alle consacrate del Regnum Christi. Il contatto diretto con la realtà sociale locale si concretizzerà nella visita a famiglie, anziani e i malati, supporto alle parrocchie, percorsi educativi/ricreativi per bambini e ragazzi.



(Agenzia Fides 27/3/2026)



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