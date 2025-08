AFRICA/MALAWI - Suor Inês Paulo Albino a bambini e adolescenti del I Congresso sull’infanzia: Siete già missionari, la vostra preghiera illumina il mondo

Lilongwe (Agenzia Fides) – “Cari bambini e adolescenti, voi già siete missionari, siete piccoli, ma avete un cuore grande come il cielo, voi siete la luce che illumina tutto il mondo con la preghiera che fate ogni giorno, con l’aiuto che date agli altri”. Così Suor Inês Paulo Albino ASC, Segretario generale della Pontificia Opera della Santa Infanzia (POSI), si è rivolta ai bambini e agli adolescenti che hanno preso parte nel giorni scorsi al I Congresso sull’infanzia (vedi Agenzia Fides 2/8/2025). Un clima di grande festa ha accolto l’intervento di Suor Inês, che sabato 2 agosto ha innanzitutto ringraziato gli organizzatori dell’iniziativa, in particolare Padre Peter Madeya, Direttore delle Pontificie Opere Missionarie (POM) del Malawi, per il grande impegno profuso non solo per l’evento ma in generale per far conoscere le POM ed in particolare l’Opera della Santa Infanzia. “Voi siete soprattutto «ponti» tra le famiglie, nella società e nel mondo - ha sottolineato il Segretario generale della POSI rivolgendosi a bambini e agli adolescenti con cui ha intessuto un fitto dialogo durante l’incontro. “Lo fate” ha aggiunto suor Inês “con gesti semplici che trasformano i cuori delle persone e che aiutano a vivere il Vangelo in modo concreto”. Nel corso dell’incontro con i bambini, avvenuto nel pomeriggio, così come al mattino in quello condiviso con Direttori diocesani, collaboratori e animatori della POSI, il Segretario generale, che il giorno prima ha fatto visita alle diocesi di Dezda e Mangochi andando a visitare alcuni progetti sostenuti dalle POM, tra cui una chiesa in costruzione ed una struttura ospedaliera, ha ricordato che oggi l’Opera della Santa Infanzia conta milioni di “piccoli missionari” distribuiti nelle parrocchie, nelle scuole e nei movimenti dei cinque Continenti. Suor Inês ha dunque menzionato obiettivi a lungo termine tra cui l’educazione ad una sensibilità missionaria e la promozione delle vocazioni missionarie e ha poi ha invitato i partecipanti a cimentarsi in azioni concrete. “Vorrei sfidarvi – ha detto – con due azioni per realizzare i nostri obiettivi come piccoli missionari. Dedicatevi a piccoli impegni quotidiani per vivere bene nella famiglia e nella comunione ecclesiale missionaria e siate generosi nella cooperazione missionaria verso i bambini più bisognosi e verso le missioni di tutto il mondo”. Anche ai direttori diocesani e collaboratori ha ribadito l’importanza di ripartire dall’essenziale puntando a piccoli passi concreti profittando dell’occasione anche per ribadire alcune norme tecniche e burocratiche inerenti la richiesta dei sussidi. “Invito tutti ad essere coraggiosi e creativi nel compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi di evangelizzazione delle proprie comunità e Diocesi – ha affermato il segretario generale della POSI –. Una buona occasione per passare dalla teoria alla pratica è il 6 gennaio, la Giornata dell’Infanzia Missionaria, celebrata nelle Chiese locali anche in date diverse dipendendo dalle differenti esigenze. Ebbene in questa occasione siete chiamati a trovare il modo per incoraggiare ogni bambino ad essere missionario nella propria famiglia, nella propria scuola, nella propria comunità e nella Chiesa Universale attraverso la sensibilizzazione di tutti a sostenere missionari e progetti da realizzare in tante missioni nel mondo”.

(EG) (Agenzia Fides 4/8/2025)

