AMERICA/STATI UNITI - A Milwaukee il primo “summit” della Catholic Mission Association statunitense

Waukesha (Agenzia Fides) - Oggi e domani la United States Catholic Mission Association (USCMA), in collaborazione con la Pontificia Opera della Propagazione della Fede dell'Arcidiocesi di Milwaukee ed il Segretariato Internazionale della Pontificia Unione Missionaria, ospita presso lo Schoenstatt Retreat Center di Waukesha un summit su evangelizzazione e missione dal tema "Uniti nella fede, inviati nella speranza”.

Sorta come Segretariato Missionario nel 1949 dai Vescovi degli Stati Uniti e da 32 e istituti religiosi che inviavano missionari in ogni parte del mondo, la attuale USCMA divenne “Consiglio Missionario degli Stati Uniti” dopo il Concilio Vaticano II. Successivamente si trasformò in un’associazione che conta oggi oltre 70 congregazioni religiose femminili e maschili, associazioni laicali e uffici diocesani impegnati in ambito missionario.

La conferenza, la prima del genere, intende ispirare iniziative volte a ravvivare il fervore apostolico e il dinamismo missionario nelle varie regioni degli Stati Uniti, e si colloca nel contesto dell’anno giubilare della speranza.

«Si tratta - ha affermato Kevin Foy, Direttore Esecutivo della USCMA - di un momento cruciale per coloro che operano nella missione. Papa Francesco ha invitato ciascuno di noi ad “ardere di santo zelo per una nuova stagione di evangelizzazione nella Chiesa". Ora abbiamo Papa Leone, un missionario, migrante e cittadino del mondo che condivide l'impegno di Papa Francesco per la pace, la giustizia economica e la sinodalità».

Il summit ha inizio nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio con il video messaggio di benvenuto ai partecipanti provenienti da tutti gli Stati Uniti e da oltreoceano da parte dell’Arcivescovo di Milwaukee, Jeffrey S. Grob, e prosegue con la sessione principale guidata da Padre Dinh Anh Nhue Nguyen OFM Conv, Segretario generale della Pontificia Unione Missionaria (PUM). Padre Nguyen partirà dalle parole di Papa Leone XIV in occasione dell’udienza alle Pontificie Opere Missionarie (POM) quando il Pontefice ha ricordato che Le Pontificie Opere Missionarie «sono effettivamente il “mezzo principale” per risvegliare la responsabilità missionaria di tutti i battezzati e per sostenere le comunità ecclesiali nelle aree in cui la Chiesa è giovane (cfr Decreto Ad gentes, 38)». Poi il Segretario generale delle POM si soffermerà sul ruolo e sul servizio delle quattro Pontificie Opere Missionarie a sostegno del Papa e delle Chiese locali.

Le altre relazioni previste per le due giornate avranno un approccio orientato all’azione e spazieranno dalla missione nelle situazioni locali al contesto globale contemporaneo, soffermandosi anche sulla spiritualità missionaria. «Siamo lieti di ospitare questo importante incontro nell'Arcidiocesi di Milwaukee», ha affermato Antoinette Mensah, Presidente del Consiglio di Amministrazione della USCMA e Responsabile della Pontificia Opera della Propagazione della fede dell'Arcidiocesi di Milwaukee. «Questo summit – ha aggiunto la dottoressa Mensah - è sia un incontro spirituale che un invito all'azione. Siamo chiamati ad abbracciare la missione non come un impegno facoltativo, ma come l'essenza stessa della nostra identità di Chiesa».

(EG) (Agenzia Fides 23/07/2025)



Condividi: