EUROPA/ITALIA - Addio a padre Angelo Lazzarotto, grande amico dei cattolici cinesi

mercoledì, 16 aprile 2025

photo Lino Giudice

di Gianni Valente



Rancio di Lecco (Agenzia Fides) - La vecchia foto di gruppo scelta per accompagnare questo ricordo lo ritrae in abiti civili, proprio alle spalle di Deng Xiaoping. Era IL 22 maggio 1978, e il 53enne Angelo Lazzarotto, sacerdote e missionario - racconta oggi il suo amico Lino Giudice - sulla domanda per ottenere il visto era stato accreditato come "consigliere spirituale" del politico milanese Vittorino Colombo, che nella foto appare alla sinistra del "Piccolo Timoniere". Il Senatore democristiano in quegli anni era in prima linea tra i "costruttori di ponti" con la Cina post-maoista guidata da Deng sulla via delle riforme aperturiste. E padre Angelo già allora approfittava di ogni minima apertura per andare a vedere cosa si poteva fare per aiutare le comunità cattoliche cinesi dopo gli anni tribolati delle Guardie Rosse e della Rivoluzione Culturale.

Padre Angelo si è spento martedì 15 aprile, nella Casa di riposo dei missionari del Pontificio istituto Missioni Estere (Pime) a Rancio di Lecco, dove era assistito dal 2017. Avrebbe compiuto cento anni il prossimo 14 maggio. Anche la foto pubblicata nel maggio 1978 sul "Quotidiano del Popolo" racconta di una lunga vita, tutta attraversata dalla passione di testimoniare Cristo nell'amore preferenziale per i fratelli e le sorelle cinesi.

Angelo Lazzarotto era nato a Falzè di Piave, provincia di Treviso, e aveva avuto la sua vocazione missionaria mentre frequentava il Ginnasio a Conegliano Veneto. Era entrato come aspirante nel seminario liceale del Pime a Genova a 15 anni, rimanendo subito colpito dalle testimonianze di fede ascoltate dai missionari provenienti dalla Cina. Ordinato presbitero il 20 dicembre 1947, l'anno successivo aveva iniziato gli studi di Missionologia a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana, dove si era laureato tre anni dopo. Sempre nella stessa Università, nel 1955 si era laureato anche in Diritto Missionario. Durante gli anni di studio romani aveva incontrato il movimento dei Focolari, immergendosi nella spiritualità di unità e comunione di Chiesa Lubich.



Lungo i decenni, padre Lazzarotto ha servito la Chiesa in Cina e la Chiesa universale in tanti modi. Inviato già nel 1956 a Hong Kong, allora colonia britannica, ha vissuto da vicino i travagli attraversati dalle comunità cattoliche cinesi di allora. Dopo anni vissuti svolgendo incarichi presso il suo Istituto missionario, a Hong Kong tornerà ancora nel 1979. Dal 1985 al 1990 viene nominato Rettore del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide dal Cardinale Prefetto Jozef Tomko. Poi, negli anni Novanta - ricorda il sito del Pime - "si dedica intensamente al CUM (Centro Unitario per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese) di Verona, in particolare per le sezioni per l'Africa e l'Asia della cui direzione è incaricato".

La sua passione per le vicende della Chiesa in Cina si esprime per decenni anche in innumerevoli pubblicazioni, libri, articoli, conferenze, interventi e viaggi compiuti per riallacciare contatti vivi e intensi con le comunità cattoliche cinesi e riconoscere in presa diretta e non per sentito dire i loro desideri, le loro sofferenze e le loro preghiere.

Padre Angelo ha fatto parte di quel gruppo di missionari-sinologi (compresi il francese Jean Charbonnier, il polacco Roman Malek e il suo confratello del Pime Giancarlo Politi, che lo hanno preceduto nel riposo eterno) dotati di sensibilità diverse, ma animati dalla stessa passione, che nei decenni seguiti alla Rivoluzione Culturale hanno aiutato tutti a riconoscere la realtà della Chiesa cattolica in Cina e del suo cammino compiuto nella sequela della fede degli Apostoli. I suoi intenti e i suoi interventi erano costantemente volti a riconoscere la fede custodita tra mille difficoltà, favorire cammini di comunione e riconciliazione e aiutare le comunità cattoliche cinesi a superare o almeno a non esasperare contrasti e lacerazioni.

Le esequie di padre Lazzarotto saranno celebrate giovedì 17 aprile 2025 presso la Casa PIME di Rancio di Lecco. Poi le sue spoglie mortali riposeranno per sempre presso il Cimitero dei Missionari del Pime di Villa Grugana. (Agenzia Fides 16/4/2025)



