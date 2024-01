ASIA/INDONESIA - "Evitare di strumentalizzare la religione nella campagna elettorale:" l'appello dei capi delle diverse comunità di fede

Giacarta (Agenzia Fides) - "Supervisionare il processo democratico", per un voto "pacifico, onesto, equo e compiuto con dignità". Evitare di immettere contenuti e temi religiosi nella campagna politica, per non strumentalizzare la fede ai fini di consenso elettorale: sono i punti principali di uno speciale appello diffuso concordemente dai maggiori leader religiosi indonesiani, riunitisi nei giorni scorsi a Giacarta in un incontro che ha visto presenti i capi delle diverse organizzazioni islamiche, di comunità cristiane e di altre fedi, tra i quali il Presidente della Conferenza episcopale cattolica dall'Indonesia, Antonius Subianto Bunjamin, OSC, Vescovo di Bandung.

In vista delle elezioni presidenziali del 14 febbraio, i leader hanno elaborato il loro appello, redatto in un'apposita dichiarazione in sette punti principali, rivolgendolo in primis agli esponenti politici in carica, ai candidati in lizza, ai membri delle istituzioni , e poi a tutto il vasto elettorato dell'arcipelago, puntando a sollecitare la coscienza civica che deve animare ogni cittadino indonesiano.

I capi religiosi, dicendosi "impegnati a mantenere e supervisionare il processo democratico, secondo le fasi delle elezioni del 2024, in modo che si svolga in modo sicuro, pacifico, onesto, equo e con dignità", invitano tutte le componenti della nazione "a partecipare attivamente per sostenere e rendere trasparente lo svolgimento delle elezioni del voto", esortando tutti i cittadini indonesiani che hanno diritto di voto "ad esercitare il proprio diritto-dovere con piena responsabilità".

Quella che si prospetta nelle prossime settimane è un fase sociale e politica delicata: per questo i partiti e gli appositi organismi statali "sono chiamati a monitorare in modo neutrale alla supervisione di ogni fase delle elezioni, affinché tutto proceda secondo le regole", tutelando la volontà dei votanti e l'intero processo democratico.

Una eccessiva competizione, si nota, può diventare "senza esclusioni di colpi": per evitare uno scontro, i partiti politici e i candidati , "devono agire sempre nel rispetto dell'altro e con fair play, obbedendo a principi di correttezza e, soprattutto, evitando di utilizzare contenuti religiosi come materiale da portare in campagna elettorale", che potrebbe radicalizzare lo scontro tra partiti e fazioni e infiammare gli animi dei sostenitori, sfociando in violenza

Quando, poi, sarà reso noto l'esito finale, "tutte le componenti della nazione, compreso il governo, i partecipanti alle elezioni e la società, dovranno accettare i risultati delle elezioni svoltesi in modo onesto, giusto, trasparente" , si afferma nell'appello. E, qualunque sia il partito al governo e il presidente eletto, è importante che il nuovo capo della nazione " riconosca e sostenga il pluralismo esistente in Indonesia e, nello spirito della Pancasila (la Carta dei cinque principi alla base della nazione, ndr) si impegni a mantenere la fratellanza e l'unità nazionale".

