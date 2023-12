ASIA/FILIPPINE - Giunge fino a COP28 il "grido" della popolazione di Mindoro

San Jose (Agenzia Fides) - Tra spiagge bianche e acque cristalline, l'isola filippina di Mindoro, a Sud di Luzon, conserva la sua bellezza e unicità. Proprio questa bellezza, donata dal Creatore, è un patrimonio da tutelare e da salvare, afferma il Vicario Apostolico di San Jose in Mindoro, p. Pablito M. Tagura SVD, missionario del Verbo Divino cui è affidata la cura pastorale delle comunità locali. Da quest'angolo di mondo, caratterizzato da mari scintillanti e montagne lussureggianti, dove vive una popolazione indigena fatta, per la maggior parte, da agricoltori e pescatori, si leva un "grido" che giunge fino alla conferenza COP28, dove la comunità internazionale sta discutendo per "accelerare la transizione dai combustibili fossili per raggiungere la neutralità dal carbonio entro il 2050".

Sono luoghi come questo, considerato da molti, filippini e non, un'oasi paradisiaca, a reclamare l'impegno dell'intera umanità per la "cura della casa comune", per la tutela delle risorse naturali e della vita delle popolazioni locali, tramite una seria lotta ai cambiamenti climatici che possono innescare disastri irreversibili.

Nota p. Pablito M. Tagura: "Vari eventi climatici estremi e disastri ambientali come il versamento di petrolio nel mare di Mindoro, avvenuto a febbraio 2023, hanno già avuto effetti negativi sulla povera popolazione locale, specialmente sui pescatori. La loro vita è sconvolta: anche se ora la situazione sotto controllo, fanno fatica a sopravvivere. Un movimento spontaneo intende rendere la gente sensibile e creare tra loro maggiore consapevolezza . Tocca anche a noi farlo, ispirati dalla Laudato Si'. Siamo un'isola che oggi è un vero paradiso da salvare". Il Vicario spiega che "esiste un corridoio marittimo disegnato per il transito delle navi cargo, un braccio di mare chiamato il Passaggio dell'isola Verde ("Verde Island Passage"), noto per la sua preziosa biodiversità marina, che si sta compromettendo a causa dell'inquinamento. La Chiesa locale è chiamata a dire qualcosa e ad agire, in cooperazione con la società civile". "Abbiamo parlato - prosegue - con il Governatore della provincia, segnalando l'urgenza di misure per la protezione dell'ambiente e la custodia del Creato. Alla radice del problema vi è un'economia legata ai combustibili fossili. Siamo favorevoli a una transizione verso fonti di energia rinnovabile e pulita, ma le multinazionali sono lì per estrarre gas e petrolio, ricevono concessioni dal governo centrale e non si curano della vita della nostra gente. Vincono le ragioni del profitto, mentre l'ambiente viene rovinato e compromesso. Anche la Conferenza episcopale delle Filippine ha sollevato il problema. Il documento di Papa Francesco Laudato si' continua a essere per noi un punto di riferimento perchè traccia la chiara connessione tra l'economia e un'ecologia integrale, rispettosa dell'umano, indicando la via della sostenibilità ambientale. C'è, poi, un problema morale, legato alla corruzione: l'accordo tra le élites locali e le multinazionali va a scapito della gente, punta solo allo sfruttamento di risorse naturali e umane", denuncia p. Pablito M. Tagura.

In tale cornice, afferma, "cerchiamo di dare un contributo ad organizzare le comunità locali: ci vuole uno sforzo comune, un percorso educativo, la Conferenza episcopale nazionale ci appoggia ma poi e ogni diocesi è chiamata ad agire localmente per tutelare le proprie comunità, come le nostre, fatte di gente semplice, agricoltori e pescatori, e per salvaguardare la nostra casa comune".

Numerose associazioni e gruppi della società civile, inclusa la Caritas, si sono riunite per aiutare le comunità dell'isola di Mindoro creando il forum nazionale "Eco-Convergence", al fine di sostenere soprattutto le esigenze dei pescatori locali che vedono compromessa la loro attività e sopravvivenza. Il forum "Eco-Convergence" promuove gli insegnamenti dell'enciclica di Papa Francesco sull'ambiente, Laudato Si', e si pone come interlocutore delle istituzioni politiche locali e internazionali.

(PA) (Agenzia Fides 13/12/2023)

Condividi: