EUROPA/ITALIA - Giovani migranti studiano per diventare “assistenti di sala”

Siracusa (Agenzia Fides) - Parte a Siracusa, grazie alle suore Missionarie Scalabriniane, un corso che punta a formare ragazzi migranti come “Assistenti di sala” nella ristorazione. Gli iscritti sono circa 26 ragazzi provenienti da Nigeria, Somalia, Ghana, Bangladesh e Gambia. Il programma si articola in 2 fasi: una teorica e una pratica. La parte teorica prevede lezioni d'italiano specialistico sulla ristorazione, lezioni di educazione civica e nozioni base di diritto del lavoro, lezioni sui profili igienico-sanitari, l'uso elementare dell'informatica, lezioni teorico-pratiche sull'arte di servire. La parte pratica prevede tirocini formativi presso ristoranti o bar del siracusano.

"La pandemia non ci ferma - affermano suor Angeljne e suor Mira nella nota inviata all’Agenzia Fides -, abbiamo bisogno di una rigenerazione; preparare persone vuole essere un contributo all'economia popolare e desideriamo progettare un futuro, che attualmente è congelato per la situazione mondiale, che stiamo patendo e affrontando". Al termine del corso, ai partecipanti che avranno seguito almeno l'80% degli incontri e superato positivamente un esame finale, verrà consegnato un attestato di partecipazione. Rispettando le attuali norme di salute e sicurezza sanitaria, legate alla pandemia da coronavirus, il corso viene svolto on line, attraverso la piattaforma Zoom, con 3 incontri settimanali di 2 ore l'uno, nei mesi di gennaio e febbraio. La parte di stage, invece, dovrà necessariamente seguire le disposizioni anti-covid, e verrà definita durante il corso. (SL) (Agenzia Fides 13/01/2021)



