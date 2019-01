ASIA/FILIPPINE - I giovani filippini alla GMG per "arricchire la loro fede"

Manila (Agenzia Fides) - La Giornata Mondiale della Gioventù, che si tiene a Panama dal 22 al 27 gennaio, sarà un "momento di straordinario arricchimento della fede" per i giovani filippini. Lo affermano gli oltre 70 giovani che, insieme a vescovi e sacerdoti, sono partiti da Manila alla volta di Panama . "Sarà per me una esperienza di crescita della fede, dice Fides Jeol Santiago, un giovane delegato. "Attendevamo l'evento da mesi e non vedevamo l'ora di parteciparvi. Ringrazio Dio per il dono della fede e tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di partecipare alla GMG", afferma. Maria Cruz, una ragazza parte della delegazione filippina, dice : "Sono grata a Dio per questa meravigliosa opportunità di partecipare alla Gmg. Sono sicura che imparerò tanto e che riceverò tanti doni dello Spirito Santo, grazie al Papa e ai giovani di tutto il mondo".

P. Conegundo Garganta, Segretario esecutivo della Commissione episcopale per i giovani della Conferenza episcopale delle Filippine, riferisce all'Agenzia Fides che "circa 250 delegati provenienti da diverse parti dell'arcipelago filippino saranno presenti al grande raduno giovanile a Panama". Secondo Garganta, "la GMG 2019 è un'eccellente opportunità per condividere la fede e la cultura con altri giovani, come avverrà durante le celebrazioni liturgiche e tutte le manifestazioni previste nella Giornata Mondiale della Gioventù".

Tra i Vescovi filippini, saranno presenti i Vescovi Daniel Patrick Parcon di Talibon, Patrick Buzon di Bacolod, Antonio Tobias di Novaliches e il Cardinale Luis Antonio Tagle di Manila.

La Chiesa nelle Filippine ha da poco proclamato il 2019 come "Anno dei Giovani", annunciando contestualmente anche la Giornata nazionale della Gioventù che si tiene del 2019. Come annunciato dalla Conferenza Episcopale, l'Anno dei Giovani che si concluderà il 24 novembre 2019, come parte del “viaggio di nove anni per la Nuova Evangelizzazione" in preparazione al 500° anniversario dell'arrivo della fede cristiana nelle Filippine (1521-2021). (PA) (Agenzia Fides 19/1/2019)

