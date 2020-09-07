ASIA/MACAO - La Diocesi di Macao celebra il Giubileo dei 450 anni dalla sua erezione

giovedì, 22 gennaio 2026

Macao (Agenzia Fides) – Venerdì 23 gennaio, alle 19, nella cattedrale dedicata alla Natività di Nostra Signora viene celebrata la solenne liturgia che apre il programma di festeggiamenti e iniziative in occasione dei 450 anni (1576-2026) dalla erezione della diocesi di Macao.

Il programma di festeggiamenti coinvolge le nove parrocchie, dove venerdì viene anche accesa la “Lux Vera” e si tiene una veglia di preghiera.

L’Anno giubilare indetto per i 450 anni di cammino della diocesi si concluderà il 23 gennaio 2027.

Macao ha ricoperto un ruolo chiave nella missione evangelizzatrice in Estremo Oriente: ponte tra Oriente e Occidente centro propulsivo per le opere di carità e iniziative decisive sul terreno dell’istruzione e della cultura.

Durante l’Anno giubilare, chi si recherà alla parrocchia di San Giuseppe del Seminario diocesano in pellegrinaggio potrà ottenere l'indulgenza plenaria concessa dalla Penitenzieria Apostolica, assolvendo le tradizionali condizioni richieste.

La Lettera Pastorale scritta dal Vescovo di Macao per l’anniversario dei 450 anni della erezione della diocesi si intitola “Da Macao al mondo: 450 anni di missione e misericordia - Onorare il passato, creare il futuro; Testimoniare il patrimonio, missione nel mondo”. Nel testo, i vescovo Lee ripercorre la storia della diocesi di Macao esprimendo gratitudine per i missionari e tutti coloro che hanno custodito e trasmesso la fede degli Apostoli di generazione in generazione.

450 anni fa – si legge nel documento - “il Papa Gregorio XIII promulgò la bolla (Super Specula Militantis Ecclesiae) che istituì ufficialmente la diocesi di Macao. Da allora, Macao è diventata un importante centro della missione evangelizzatrice in Estremo Oriente. Numerosi sacerdoti diocesani, missionari provenienti da varie regioni, congregazioni maschili e femminili e istituti di vita consacrata — in particolare i missionari che un tempo partirono dal Portogallo verso l'Oriente — hanno preso Macao come base per diffondere il Vangelo nella Cina continentale, in Giappone, in Corea e in varie regioni del Sud-Est asiatico, tra cui Singapore, Malacca e Timor Est”.

Celebrare in modo solenne il 450° anniversario della diocesi, non serve a “esaltare glorie passate, ma per discernere, in Cristo, la strada da seguire”. “E’ un atto di memoria (Anamnesis), in cui rendiamo grazie a Dio per la Sua opera di salvezza”.

Insieme a cerimonia inaugurale, venerdì vengono presentati anche i francobolli commemorativi del Giubileo. A metà anno si terrà l’inaugurazione del Centro Cattolico che sarà il nuovo punto di riferimento della diocesi e ospiterà due mostre speciali: “Riflettere sul passato, costruire il futuro” e “Testimoniare l'eredità, evangelizzare il mondo”. Il 28 novembre si terrà il festival della Giornata della Famiglia della Diocesi “Crescere insieme come famiglia” e il 5 dicembre l'Incontro Giovanile: “Camminare insieme, salpare di nuovo”.

Nel secondo trimestre sono in programma il Simposio: “L'educazione cattolica - ieri, oggi e domani” e una tavola rotonda dei direttori scolastici nell’ambito dello scambio accademico.

Fin dalla sua fondazione, la diocesi di Macao ha venerato Santa Caterina da Siena e San Francesco Saverio come suoi Santi Patroni, affermando anche in questo modo il proprio tratto missionario, insieme alla vocazione allo scambio culturale e alla promozione delle virtù morali, connotati che si ritrovano anche nel motto della diocesi “Scientia et Virtus” (Scienza e Virtù).

Oggi la diocesi conta 9 parrocchie, 28 istituti d’istruzione, centri Caritas e una casa editrice che cura anche la comunicazione. Oltre 70 sacerdoti e seminaristi insieme circa 130 suore offrono servizio pastorale ai circa 30 mila battezzati.

(NZ) (Agenzia Fides 22/1/2026)



