ASIA/CINA - Apertura del nuovo anno accademico nei Seminari cinesi: seminaristi invitati a invocare “i Sette Doni dello Spirito Santo”

Pechino (Agenzia Fides) – Inizia un nuovo tratto nel cammino vocazionale dei seminaristi cinesi. Una ripartenza vissuta con slancio da Pechino a Shanghai, nella Provincia di Hebei come nello Shaanxi e nella Provincia di Jilin.

A settembre, 15 nuovi seminaristi, insieme a 12 suore (che seguiranno il corso di formazione loro riservato) sono stati ammessi nel Seminario di Shenshan della diocesi di Shanghai. La giornata di inizio dei corsi 2025/2026 si è celebrata il 6 settembre. Nel suo discorso, il Vescovo di Shanghai Giuseppe Shen Bin, che riveste anche la carica di Rettore del Seminario, ha riconosciuto i risultati ottenuti nell'ultimo anno, e ha richiamato tre connotati che devono essere condivisi da tutte le persone che vengono ammesse ai Corsi: la fede salda, la mente limpida e la castità. A tutti è stato richiesto anche di ampliare i propri orizzonti culturale facendo tesoro di tutta la ricchezza della cultura cinese, per poter meglio testimoniare il Vangelo nella Cina di oggi. Infine, ha incoraggiato i seminaristi a coltivare una vita di preghiera, osservare diligentemente i comandamenti di Dio, servire la missione che il Signore ha affidato a ciascuno e vivere in comunione con tutte le perso

Il sacerdote Fang Buke, Vicerettore del Seminario, ha sottolineato che sin dalla sua fondazione il Seminario di Sheshan ha sempre portato avanti la duplice missione di formare pastori eccellenti per la Chiesa, chiamati a portare a tutti la luce del Vangelo.

In particolare, i seminaristi di Sheshan sono chiamati sempre coltivare la loro formazione spirituale, osservare le regole del Seminario e a camminare uniti nella comunione. In questo modo, potranno essere membra del “Corpo mistico di Cristo”, manifestando la carità di Cristo in terra cinese.



Il Seminario della Diocesi di Pechino è stato il primo ad aprire l’anno accademico, il 5 settembre, alla presenza del Vescovo di Pechino Giuseppe Li Shan e del Vescovo coadiutore Matteo Zhen Xuebin.

Il Vescovo Li Shan ha svolto un intervento tutto costruito intorno ai Sette Doni dello Spirito Santo, incoraggiando i seminaristi ad procedere nel loro cammino vocazionale chiedendo allo Spirito Santo i doni di sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e Santo Timore di Dio.



Sempre a Pechino, in occasione dell’apertura del Seminario Nazionale, avvenuta il 9 settembre, il Vescovo Giuseppe Li Shan ha ribadito che i Seminari, in quanto “cuore” della Chiesa, hanno la missione fondamentale di formare le future guide della comunità cattolica in Cina. E solo custodendo la salute e la vitalità di questo “cuore” la missione della Chiesa potrà dare frutti fecondi. Li Shan ha incoraggiato tutti i seminaristi a coltivare la loro vocazione con la preghiera e lo studio assiduo, al servizio di tutta la Chiesa in Cina. (NZ) (Agenzia Fides 16/9/2025)



Condividi: