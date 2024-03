AMERICA/CILE - XI anniversario di pontificato: gli insegnamenti di Papa Francesco per il Cile di oggi

mercoledì, 13 marzo 2024

Santiago (Agenzia Fides) – “Il Papa vuole portarci a fare di Gesù il centro della nostra vita e del Vangelo il nostro biglietto da visita nella vita personale, familiare, sociale ed economica” dice mons. Fernando Chomalì, arcivescovo di Santiago, in occasione dell’XI anniversario di Pontificato di Papa Francesco.

“Oggi, 13 marzo 2024, tutto il mondo celebra questa ricorrenza, e anche noi a Santiago preghiamo per lui e divulghiamo il suo ricco magistero – sottolinea nel messaggio di auguri per il Santo Padre. I suoi insegnamenti ci possono essere di aiuto per uscire dalla grave crisi spirituale che siamo attraversando e che ha portato ad una profonda crisi sociale e politica.”

“Il Papa ci parla di misericordia, ci parla di condividere i beni che abbiamo a disposizione con i più bisognosi, in mezzo a tanta avarizia e attrattiva per il superfluo. Ci dice di essere umili in mezzo a tanta arroganza e superbia, di essere al servizio degli altri in mezzo alle tante voci in cerca di potere. Ancora, ci invita ad una maggiore profondità spirituale e discernimento in mezzo a tanta mondanità, anche tra i credenti.”

“Il Cile sta attraversando una crisi di sicurezza senza precedenti che ci mette in allarme e ci fa temere – sottolinea mons. Chomalì. E il Papa invita ad allargare lo sguardo, a guardare con gli occhi dei più poveri. Io penso che in Cile dobbiamo guardare oltre i nostri confini e capire noi stessi come comunità. Pensare al mondo che lasceremo alle generazioni future è una domanda che Francesco si è posto fin dal primo momento del suo insediamento come Papa. A questa domanda ognuno di noi deve rispondere con coraggio, alla luce degli insegnamenti del Successore di Pietro e Vicario di Cristo. La fratellanza universale è il suo grande anelo; la cura della casa comune è il suo grande progetto. Una Chiesa povera per i poveri è il suo grande sogno, passando da una cultura ecclesiastica e verticale ad una cultura ecclesiale e orizzontale dove camminare insieme sia la norma. Per questo motivo il Papa ci esorta a pregare ininterrottamente, così come le prime comunità e a condividere con i più bisognosi. Far vivere il Vangelo nella vita quotidiana è la via del Papa per la Chiesa, senza clamore, ma con sensibilità, con il cuore e con grande umiltà. L'invito rivolto a noi è a fare lo stesso, guardando con occhio critico ai nostri gesti, alle nostre parole, alle nostre azioni.”

“Il Papa chiama ognuno di noi ad impegnarsi seriamente per una società più giusta e non rimanere fermi ad aspettare, osservare, criticare senza fare nulla. E per questo, - conclude l’arcivescovo Chomalì – c’è una sola strada, conoscere, credere, seguire e imitare Gesù”

(AP) (13/3/2024 Agenzia Fides)



Condividi: