AFRICA/MAROCCO - Liberare gli schiavi, ieri e oggi: la Famiglia Trinitaria torna sulle rotte della sua prima vocazione

giovedì, 20 aprile 2023

MR

Fèz (Agenzia Fides) – Per due giorni la parrocchia San Francesco d’Assisi a Fèz ha accolto la visita di 170 pellegrini della Famiglia Trinitaria giunti per ripercorrere il tragitto degli antichi ‘redentori’ che dal 1200 in poi per diversi secoli, venivano a riscattare gli schiavi cristiani prigionieri di musulmani.

“La nostra chiesa era quasi piena – scrive a Fides il parroco p. Matteo Revelli, sacerdote della Società per le Missioni Africane (SMA). I partecipanti provenivano dai più disparati Paesi del mondo, e hanno portato la loro liturgia multilingue insieme alla varietà dei loro abiti religiosi tradizionali.”

L’incontro a Fèz si è tenuto da domenica 16 a martedì 18 aprile, insieme ai pellegrini c’erano il Vicario Apostolico di Arabia del Nord mons. Aldo Berardi, vescovo Trinitario, e padre Luigi Buccarello, Ministro generale dell’Ordine.

Padre Pedro Aliaga, membro della Commissione che ha preparato questo evento, ha spiegato che i Padri hanno voluto ripercorrere uno dei tragitti degli antichi padri Trinitari che andavano in Marocco per riscattare gli schiavi cristiani sottomessi a padroni musulmani. “Fez è una delle città dove i Trinitari si sono recati nei secoli per liberare gli schiavi cristiani – racconta p. Aliaga che è il Superiore Provinciale della provincia Trinitaria dello Spirito Santo in Spagna. Documenti storici attestano che i Trinitari grdtivano a Fez ospedali e case di accoglienza per aiutare i prigionieri cristiani. La loro presenza è stata molto discontinua perché venivano a fare il riscatto di schiavi e ripartivano per riportarli nelle rispettive case.”

Fu Papa Innocenzo III a donare a Giovanni de Matha, fondatore dei Trinitari, la Lettera apostolica Inter opera misericordiae, datata 8 marzo 1199, indirizzata a Miramamolin, re del Marocco. Secondo la tradizione è stato lo stesso de Matha a portare la lettera al sultano a Fèz e a realizzare la prima redenzione dalla schiavitù nella stessa città. La lettera è una presentazione dell'Ordine e del suo carisma oltre che una petizione per facilitare il lavoro ai Trinitari stessi. La Famiglia Trinitaria è composta da religiosi, religiose di diversi istituti e laici che condividono lo stesso carisma e missione.

L’Assemblea della Famiglia Trinitaria si tiene ogni 6 anni, e quest’anno si è svolta dal 12 al 19 aprile 2023, tra Siviglia e Marocco per fare ritorno nuovamente Siviglia. La parrocchia San Francesco d’Assisi a Fèz è frequentata attualmente da circa 450 studenti universitari subsahariani provenienti da 30 Paesi africani.

L'Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi (Padri Trinitari) è un ordine religioso di diritto pontificio, fondato da san Giovanni de Matha alla fine del secolo XII, approvato da Papa Innocenzo III nel 1198. Insieme ai padri Mercedari è impegnato contro tutte le schiavitù di ieri e di oggi (vedi Dossier Agenzia Fides 21/02/2009).

(MR/AP) (Agenzia Fides 20/04/2023)



