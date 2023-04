EUROPA/AUSTRIA - La Beata Jaricot, “scintilla” della passione missionaria in tutto il mondo

martedì, 18 aprile 2023

Vienna (Agenzia Fides) - La Beata Jaricot, la sua vita, le sue opere ma soprattutto la sua fede apostolica, che ha generato un vero e proprio movimento missionario mondiale, sono stati oggetto di un convegno promosso dalla Direzione Austriaca delle Pontificie Opere Missionarie (POM), Missio Austria, svoltosi la scorsa settimana a Vienna. Il convegno è stato arricchito dalla partecipazione di Mayline Tran, la quattordicenne francese guarita 10 anni fa grazie all’intercessione della Beata Pauline Marie Jaricot (vedi Agenzia Fides 23 maggio 2022), e della sua famiglia. La guarigione è stata cruciale per la beatificazione della Jaricot, ed il papà di Mayline, Emmanuel Tran, ha raccontato non solo il miracolo ma soprattutto i ”frutti” che esso ha portato a tutta la famiglia.

Tra i relatori intervenuti alla giornata di studio e riflessione sulla fondatrice delle Pontificie Opere Missionarie.

suor Roberta Tremarelli, segretario generale della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria, e padre Dinh Anh Nhue Nguyen, segretario generale della Pontificia Unione Missionaria ed anche alcuni direttori nazionali delle POM.

Padre Karl Wallner, direttore di Missio Austria, ha sottolineato come questo convegno sia stato voluto per far conoscere la figura di questa giovane donna di 23 anni da cui sono nate le POM. “La Beata Jaricot – ha affermato padre Wallner - è la scintilla che ha acceso il fuoco della missione in tutto il mondo”.

Padre Anh Nhue Nguyen ha sottolineato quanto la figura della Beata Pauline Jaricot sia cruciale per la missione evangelizzatrice odierna ponendo l’accento sui tre aspetti che Papa Francesco nel suo messaggio alle POM per la beatificazione della Jaricot (vedi Agenzia Fides 23 maggio 2022) aveva evidenziato: la conversione della Beata, la sua vita di preghiera in comunione con Dio e la concretezza della carità. “A partire da quella conversione - ha detto padre Nguyen - la sua vita è stata segnata dalla comunione e dalla preghiera con il Dio Uno e Trino”.

Suor Roberta Tremarelli è invece intervenuta sul tema dell’impatto delle Pontificie Opere dell'Infanzia Missionaria in tutto il mondo con una relazione nella quale, a partire dalla figura del fondatore, il vescovo Charles de Forbin-Janson, che nel 1843 diede vita all'Opera per aiutare i bambini prima in Cina e poi in tutti i Continenti, ha ripercorso i momenti salienti della storia della Pontificia Opera fino ai nostri giorni ricordando la presenza della stessa in oltre 120 Paesi.

(EG) (Agenzia Fides 18/04/2023)



