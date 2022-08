EUROPA/ITALIA-Disponibili nuovi contributi per l’animazione dell’Ottobre Missionario 2022

sabato, 6 agosto 2022

Roma (Agenzia Fides) – Pronti nuovi contributi realizzati dalla Fondazione Missio per la preghiera e le attività pastorali, a disposizione di diocesi, parrocchie, comunità e gruppi in preparazione dell’Ottobre Missionario.

Si tratta del numero speciale della rivista trimestrale “L’Animatore Missionario n.3/2022” e le schede di animazione liturgica delle domeniche di ottobre 2022. Nella rivista, tra le altre cose, viene presentato tutto il materiale prodotto per l’animazione del mese missionario ed anche informazioni sulle Pontificie Opere Missionarie (POM), la Giornata Missionaria Mondiale, un riepilogo delle offerte distribuite nel 2021 in tutto il mondo dalle POM, ed una descrizione accurata del Corso di missiologia on line.

Realizzate dai seminaristi del Gruppo di animazione missionaria (Gamis) del Pontificio Collegio Leoniano – Seminario del Lazio-sud di Anagni le schede di animazione liturgica offrono invece proposte per una preghiera attenta alla dimensione missionaria da vivere durante le celebrazioni eucaristiche del mese missionario.

Ciascuna scheda ogni domenica propone un’introduzione con la menzione di un atteggiamento in particolare da vivere, cinque intenzioni di preghiera da recitare durante la preghiera dei fedeli, un suggerimento per l’animazione della celebrazione, che sia un segno o un impegno concreto da vivere.

(EG) (Agenzia Fides 6/7/2022)





Condividi: