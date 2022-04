ASIA/KAZAKHSTAN - Il Papa in Kazakhstan per dare "senim" e dire che la pace è possibile

Milano (Agenzia Fides) - "Il viaggio del Papa in Kazakhstan è una notizia molto importante e ha molti legami con la crisi attuale". Lo dice all'Agenzia Fides don Edoardo Canetta, ex Vicario Apostolico dell'Asia centrale, per vent'anni missionario in Kazakistan, dove ha insegnato all’Università di Karaganda, e poi all’Università Nazionale Euroasiatica Gumylyov di Astana. Oggi parroco a Milano e docente all'Accademia Ambrosiana a Milano, don Canetta, dopo l'annuncio del Presidente del Kazakhstan sulla visita di Francesco (vedi Fides 12/4/2022), afferma: "C’è da ricordare un significativo precedente storico, quando San Giovanni Paolo II, non curandosi del parere contrario di molti, decise di andare in Kazakhstan, 11 giorni dopo l’attentato alle Torri Gemelle di New York. Ricordo con emozione anche l’accoglienza di un popolo nel quale i cattolici sono una piccola minoranza, un popolo stupito di essere testimone privilegiato di un evento di pace che pochi si aspettavano".

Oggi, prosegue il sacerdote "ancora una volta un Papa va nella steppa, prendendo lo spunto di un grande congresso interreligioso per mostrare che la pace è possibile. In questa terra ci sono tanti problemi e anche questioni politiche e sociali, come hanno dimostrato gli eventi di qualche mese fa, ma c’è la possibilità della pace".

In Kazakhstan, ricorda il missionario, vive un popolo di oltre 100 etnie diverse: "Una terra che è stata teatro delle grandi deportazioni staliniane, sta faticosamente cercando una propria strada verso la democrazia e, nonostante tutto, vive in pace. E se ci sono tensioni tra cristiani e musulmani, tra kazaki e russi, ci sono quanti preferiscono la strada di una convivenza pacifica".

"Nella lingua kazaka - osserva Canetta - non c’è un unico termine che indichi la parola 'speranza': ce ne sono tre e tutte hanno a che fare col tema della strada. C’è la parola 'damiè' che significa speranza nel senso di qualcosa di bello, di gustoso. E’ il pregustare un bene che si attende all’arrivo di un faticoso cammino. C’è poi il termine 'medeu”' che significa speranza nel senso di qualcuno su cui si può contare durante il cammino. C’è poi la parola 'senim' che indica la speranza come persuasione, fiducia, quindi fede: la speranza certa che la strada porti a un punto di arrivo, non solo bello e gustoso ma, in qualche modo, anche definitivo. Questa speranza andrà a testimoniare col suo viaggio Papa Francesco. Di questa triplice speranza ha bisogno non solo l’Ucraina, ma anche il mondo intero", conclude don Canetta.

(PA) (Agenzia Fides 20/4/2022)

