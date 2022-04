EUROPA/ITALIA - “BACK TO THE COMIGI: La missione riparte dal futuro”, al via il 22 aprile il convegno di Missio Giovani

Roma (Agenzia Fides) – Sarà l’incontro con il Santo Padre ad aprire l’atteso appuntamento della VI edizione del CO.MI.GI., iI Convegno Missionario Giovanile che ritorna in presenza quest’anno dopo la ”pausa forzata” dettata dalla pandemia.

“Back to the Comigi: La missione riparte dal futuro” è il titolo dell’iniziativa in programma 22 al 25 aprile 2022 presso la Fraterna Domus di Sacrofano, vicino Roma, dove si era svolto l’ultimo CO.MI.GI. nel 2018.

“Abbiamo scelto di tornare a Sacrofano perché volevamo ripartire da Roma, dall’incontro con il Papa – spiega Giovanni Rocca, segretario nazionale di Missio Giovani -. L’incontro con il Santo Padre ed il ritorno alla presenza sono senza dubbio gli elementi caratterizzanti della VI edizione del CO.MI.GI., il grande Convegno dei giovani che hanno a cuore il mondo e la missione”.

Organizzato da Missio Giovani in collaborazione con gli Istituti missionari, il CO.MI.GI. è l’evento in cui i giovani e i loro animatori si ritrovano per rinnovare l’impegno nella missione universale della Chiesa. Si tratta di un’occasione per formarsi e confrontarsi su grandi temi di importanza mondiale tra cui la salvaguardia del pianeta, le disuguaglianze, l’incontro tra culture e religioni.

Il 22 aprile, dopo l’incontro con il Papa, che aprirà ufficialmente i lavori del Convegno, i giovani si sposteranno dal pomeriggio stesso a Sacrofano dove rimarranno fino al 25 aprile.

Riflessione, preghiera, worskshop, momenti conviviali tra cui aperitivi in piazzetta caratterizzati dal dialogo tra giovani e adulti scandiranno queste giornate.

“Il CO.MI.GI. 2022 sarà un evento ancora più straordinario in quanto sarà l’occasione per festeggiare il 50° anniversario dalla nascita del Movimento Giovanile Missionario delle Pontificie Opere Missionarie, oggi Missio Giovani - afferma Giovanni Rocca -. Ripercorrendo la storia ci proietteremo verso un nuovo slancio missionario dopo due anni in cui il Covid ci ha rinchiuso nei nostri confini geografici ed esistenziali, celebreremo il Giubileo dei giovani missionari”.

Marzia, Marco e Miriam sono tra coloro che parteciperanno al CO.MI.GI. e le cui storie e testimonianze si possono ascoltare sul canale youtube di Fondazione Missio.

“Il nostro è un mandato fatto di fratellanza, vicinato, di gesti, di abbracci, non vediamo l’ora di poterci incontrare e condividere quell’ “uscite e andate” che ci contraddistingue – conclude il segretario nazionale di Missio Giovani -. Sappiamo che dovremmo essere cauti ma per noi quella del CO.MI.GI. 2022 rappresenta una grande “ripartenza” nell’ambito dell’impegno delle Chiesa italiana ad inviare i giovani in missione”.



