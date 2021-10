EUROPA/FRANCIA - Annunciata la beatificazione di Pauline Jaricot

Lione (Agenzia Fides) - Pauline Jaricot sarà beata il 22 maggio 2021. Lo ha annunciato il Segretario generale delle Pontificie Opere Missionarie (POM) in Francia, Gaëtan Boucharlat de Chazotte, attraverso un video messaggio, pervenuto all'Agenzia Fides. La fondatrice dell’Associazione della Propagazione della Fede e del Movimento del Rosario vivente sarà elevata all’onore degli altari a Lione il prossimo 22 maggio, nel bicentenario della fondazione della Pontificia Opera della Propagazione della Fiede (POPF) durante una Celebrazione eucaristica presieduta dal Prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, il Cardinale Luis Antonio Tagle.

Pauline-Marie Jaricot (1799-1862), fondatrice della Pontificia Opera di Propagazione della Fede, venne dichiarata Venerabile il 25 febbraio 1963, da San Giovanni XXIII. Il 26 maggio 2020 Papa Francesco ha autorizzato la pubblicazione del decreto che riconosce il miracolo attribuito all’intercessione della Venerabile.

Nata in una ricca famiglia di Lione, dopo 15 anni di una vita agiata, sperimentò la sofferenza fisica e spirituale, nel contesto della quale ebbe, tramite i sacramenti, una esperienza profonda di Dio. Il perdono e la preghiera profonda la portarono a superare un grave trauma e da quel momento la sua esistenza cambiò radicalmente. Pauline arrivò a consacrare la sua vita a Dio con voto solenne nella cappella della Vergine di Fourvière a Lione e si dedicò esclusivamente a servire Dio nei poveri e negli ammalati, visitando quotidianamente gli ospedali e le persone incurabili, mettendo bende sulle loro ferite e offrendo parole di conforto. L’aiuto ai bisognosi era accompagnato da una vita d’intensa preghiera, riceveva quotidianamente l’Eucarestia, intercedeva per la conversione dei peccatori e per l’evangelizzazione del mondo.

Resasi conto delle difficoltà economiche delle missioni, Pauline promosse delle iniziative per raccogliere dei fondi: nacque così quella che poi verrà chiamata “Opera della Propagazione della Fede” che fu fondata ufficialmente il 3 maggio 1822.

(EG) (Agenzia Fides 4/10/2021)

