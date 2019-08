AMERICA/BRASILE - Mese vocazionale: “tempo speciale di riflessione e preghiera per le vocazioni e i ministeri”

vocazioni conferenze episcopali venerdì, 2 agosto 2019

San Paolo (Agenzia Fides) – Dal 1981 le diocesi e le regioni pastorali della Conferenza episcopale brasiliana (CNBB) celebrano nel mese di agosto il “mese vocazionale” perché sia “un tempo speciale di riflessione e preghiera per le vocazioni e i ministeri”. Come informa la nota della CNBB pervenuta a Fides, quest'anno il mese della vocazione si ispira al 4° Congresso vocazionale del Brasile, che ha come tema “Vocazione e discernimento” e si terrà dal 5 all'8 settembre presso il Santuario nazionale della Madonna di Aparecida. "Il tema è il discernimento, ovvero sapere come percepire, realizzare e quindi rispondere alla chiamata di Dio per ciascuno di noi", afferma il presidente della Commissione per i ministeri ordinati e la vita consacrata, Mons. João Francisco Salm, Vescovo di Tubarão.

Ogni domenica di agosto è dedicata ad una particolare vocazione. La prima domenica del mese, il 4 agosto, sarà celebrata la vocazione al ministero ordinato: diaconi, sacerdoti e vescovi; nella seconda, la vocazione alla vita e alla famiglia, con particolare attenzione ai genitori; nella terza sarà al centro dell’attenzione la vocazione alla vita consacrata: i religiosi e i laici consacrati, infine, nella quarta domenica di agosto si preghierà per la vocazione ai ministeri di servizio nella comunità. Mons. Francisco Salm sottolinea che, come membri della Chiesa, tutti i figli e le figlie di Dio hanno una chiamata particolare di servizio e di presenza specifica nella Chiesa e nel mondo. Per sostenere il cammino delle comunità in questo mese vocazionale, sul portale della CNBB si potranno trovare alcune interviste sul tema.

Secondo l’ultimo Annuario Statistico della Chiesa cattolica, al 31 dicembre 2017 il Brasile contava 207.661.000 abitanti, di cui 174.926.000 cattolici. Vescovi 480, sacerdoti diocesani 14.876, sacerdoti religiosi 7.158, religiosi non sacerdoti 2.165, religiose 26.917, membri di istitutri secolari uomini 12, donne 1.811122. Inoltre 122.156 missionari laici e 508.032 catechisti. (SL) (Agenzia Fides 2/8/2019)



