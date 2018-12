EUROPA/GERMANIA - Al via la campagna 2019 dei Cantori della Stella: “Insieme accanto ai bambini diversamente abili”

venerdì, 28 dicembre 2018

Aachen (Agenzia Fides) - Più di 2.600 “Cantori della Stella” (Sternsinger) dell’Infanzia Missionaria tedesca partecipano oggi, venerdì 28 dicembre, ad Altötting (Germania) all’inaugurazione ufficiale della loro 61ma Campagna annuale, che per il 2019 ha come motto: “Portare la benedizione, essere benedizione. Insieme accanto ai bambini diversamente abili, in Perù e in tutto il mondo”.

Indossando i vestiti dei Re Magi, con la stella cometa ed i loro canti, nei giorni precedenti all’Epifania i “Cantori della Stella” bussano alle porte delle case tedesche. Circa 300mila bambini delle parrocchie cattoliche della Germania porteranno la benedizione “C+M+B” (“Christus mansionem benedicat - Cristo benedica questa casa”) alle famiglie, raccogliendo offerte per i loro coetanei che soffrono in tutto il mondo.

Nella cornice della loro 61ma campagna quest’anno i cantori della Stella dell’Infanzia missionaria tedesca delle 27 diocesi del paese danno una particolare attenzione ai bambini con un handicap. “Questo è particolarmente importante perché è una triste realtà, in molti paesi del mondo i bambini con un handicap vengono nascosti dalle loro famiglie e non ricevono nessuna assistenza medica, sociale o psicologica” sottolinea mons. Klaus Krämer, Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionaria (POM) e dell’Infanzia Missionaria tedesca. “E’ importante combattere le paure e i pregiudizi verso l’ignoto nelle società, affinchè questi bambini possano sviluppare i loro talenti. I Cantori della Stella con la loro Campagna attuale vogliono contribuire a tale impegno”.

La raccolta annuale dei “Cantori della Stella” tedeschi, inaugurata nel 1959, è diventata la più grande iniziativa di solidarietà in tutto il mondo realizzata da bambini che si impegnano per aiutare i loro coetanei più bisognosi. Da allora, sono stati raccolti più di un miliardo di Euro, e con tali fondi sono stati realizzati più di 71.700 progetti a favore dei bambini in Africa, America Latina, Asia, Oceania e Europa dell’est.

La campagna annuale si realizza soprattutto nelle regioni di lingua tedesca e in vari Paesi europei come Austria, Svizzera, Italia (Alto Adige), Slovenia, Ungheria e Slovacchia, uniti nella rete europea dei Cantori della stella. Alcuni gruppi di Cantori della Stella provenienti da Austria, Svizzera, Alto Adige, Ungheria, Romania e Slovacchia parteciperanno alla Messa presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, il 1° gennaio. Dal 4 dicembre 2015 la tradizionale iniziativa missionaria dei “Cantori della Stella” (“Sternsingen”) fa parte del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco (vedi Fides 18/12/2015). (MS) (Agenzia Fides 28/12/2018).



