AFRICA/NIGERIA - Rilasciati i due religiosi rapiti nello Stato di Plateau

rapimenti sacerdoti giovedì, 8 febbraio 2024

Abuja (Agenzia Fides) – Sono stati rilasciati i due Claretiani rapiti la notte del 1° febbraio nello Stato del Plateau nella Nigeria centrale.

P. Ken Kanwa CMF, parroco della chiesa St. Vincent De Paul Fier, diocesi di Pankshin dello Stato di Plateau, e il suo assistente p. Jude Nwachukwu C.M.F hanno ritrovato la libertà quando i loro sequestratori li hanno rilasciati.

Da tempo la piaga dei rapimenti a scopo di estorsione è diventato endemica in tutta la Nigeria. Sacerdoti e religiosi vengono sequestrati come pure tanti altri normali cittadini.

In una dichiarazione rilasciata ieri, 7 febbraio dal Direttore nazionale delle comunicazioni sociali p. Michael Umoh, la Conferenza Episcopale della Nigeria ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza nella Federazione.

“Il nostro Paese si trova in una situazione davvero spiacevole in questo momento”, ha dichiarato p. Umoh. “E non è il momento della politica, della religione o della tribù. La questione è tra il male e il bene, è solo tra l’oscurità e la luce”.

P. Umoh ha ricordato il recente rapimento di scolari: “Abbiamo sentito parlare di scolari rapiti. E non è stato fatto davvero nulla. Non abbiamo visto il governo uscire con tutte le sue forze per condannare questa situazione sgradevole”.

L’allarme lanciato dai vescovi nigeriani è tanto più comprensibile se si pensa che la piaga dei rapimenti sta avendo un forte impatto economico sia sulle singole famiglie che sull’economia della Nigeria.

Per molte famiglie nigeriane quando un loro congiunto viene rapito significa entrare in una spirale di negoziazioni per il riscatto che spesso ammonta a somme che vanno oltre le loro capacità finanziarie. I rapitori rapiscono sia i ricchi che i poveri senza risparmiare nessuno. Molte famiglie dei sequestrati si sono così indebitate e costrette a vendere beni o a lasciare il lavoro, sconvolgendo le loro vite. Vi sono poi altri costi nascosti, come le cure mediche per gli ostaggi rilasciati che aggravano il fardello. (L.M.) (Agenzia Fides 8/2/2024)



