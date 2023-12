AFRICA/TANZANIA - Erezione della Diocesi di Mafinga e Nomina del primo Vescovo

venerdì, 22 dicembre 2023

Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Santo Padre in data 22 dicembre 2023 ha eretto la nuova Diocesi di Mafinga (Tanzania) per dismembramento della Diocesi di Iringa, rendendola suffraganea della Sede Metropolitana di Mbeya. Il Santo Padre ha nominato primo Vescovo della neo-eretta Diocesi il Rev. Sac. Vincent Cosmas Mwagala, del clero della Diocesi di Iringa, Vicario Generale e Parroco di Ifunda. S.E. Mons. Vincent Cosmas Mwagala è nato l’11 dicembre 1973 a Makungu, nella Regione di Iringa. Dopo aver frequentato il St. Augustine Major Seminary di Peramiho, nell’Arcidiocesi di Songea, ed il Seminario Arcivescovile di Agrigento, ha conseguito la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo (Italia). È stato ordinato presbitero l’11 luglio 2007 per il clero della Diocesi di Iringa.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vice-Parroco di San Gerlando a Lampedusa (2007-2011); Parroco di Our Lady of Fatima a Usokami (2011-2018); Vicario per i Religiosi (dal 2015); Vicario Generale della Diocesi di Iringa e Parroco della Virgin Mary Help of Christians di Ifunda (dal 2018); Membro del Collegio dei Consultori (dal 2019).

L’erigenda Diocesi di Mafinga [nom. lat. Mafingensis] è stata dismembrata dalla Diocesi di Iringa e resa suffraganea della Sede Metropolitana di Mbeya. La Sede della Diocesi è nella città di Mafinga. La chiesa Cattedrale della nuova Circoscrizione ecclesiastica sarà l’attuale Assumption of the Blessed Virgin Mary, a Mafinga.

(EG) (Agenzia Fides 22/12/2023)

