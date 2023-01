ASIA/BAHREIN - Padre Aldo Berardi nominato Vicario apostolico dell’Arabia del Nord

Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Santo Padre Francesco ha nominato Vicario Apostolico dell’Arabia del Nord padre Aldo Berardi, dell’Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi (O.SS.T).



Aldo Berardi è nato il 30 settembre 1963 a Longeville-les-Metz, in Francia. Nel 1979 è entrato nel Foyer-Séminaire di Montigny-les-Metz frequentando il liceo Georges de la Tour a Metz. Dopo aver frequentato il primo ciclo di studi di Filosofia presso il Grand Séminaire di Villers-lès-Nancy e dopo aver vissuto un’esperienza missionaria in Madagascar, è entrato nell’Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi a Cerfroid (Francia), dove nel 1987 ha fatto la prima professione.

Dal 1987 al 1990, Aldo Berardi ha frequentato il secondo ciclo di studi di Teologia presso il Grand Séminaire di Montreal, in Québéc (Canada). Nel 1990 ha studiato presso l’Accademia Alfonsiana a Roma, dove ha conseguito la Licenza in Teologia morale. Ha emesso i voti solenni a Roma, il 17 dicembre 1990, ed è stato ordinato sacerdote ad Ars-sur-Moselle (Francia) il 20 luglio 1991.

Dopo l’ordinazione sacerdotale, dal 1990 al 1992 padre Berardi ha prestato servizio a Roma, presso la Caritas. Dal 1992 al 1998 è stato Direttore di un centro di accoglienza, formazione e ritiri a Cerfroid (Francia). Inoltre è stato Vicario parrocchiale, Cappellano scolastico responsabile di gruppi giovanili dello scautismo e dell'Azione Cattolica, e Cappellano di un carcere psichiatrico. Dal 1995 al 1997 ha curato la formazione in Psichiatria a Parigi, presso l’organismo “Chrétiens en Santé Mentale”.



Dal 1998 al 2000 padre Berardi ha studiato Lingua araba e Islamologia presso la Scuola Dar Comboni a Il Cairo, in Egitto. Dal 2000 al 2006 ha diretto nella Capitale egiziana il Centro Saint-Bakhita per rifugiati sudanesi. Trasterito in Bahrein, dal 2007 al 2010 è stato Cappellano degli immigrati per il Vicariato Apostolico d’Arabia, presso la parrocchia Sacred Heart. Proseguendo il suo cammino formativo, padre Berardi nel 2008 ha conseguito la Licenza in Scienza del linguaggio presso la Open Arab University di Manama (Bahrein). Poi, dal 2009 al 2012, è stato Consigliere Provinciale del suo ordine. Dal 2012 al 2020 ha seguito corsi di formazione in Teologia pratica presso l’Université Laval di Québec (Canada). Nel contempo, dal 2011 al 2019, è stato parroco della parrocchia Saint Arethas et Compagnons Martyrs, nel Vicariato Apostolico dell’Arabia del Nord. Il 4 maggio 2017, padre Berardi è stato nominato “Chevalier de l’Ordre national du Mérite” dal Governo francese, su proposta del Ministero degli Affari Esteri. Dal 2019 è stato Vicario Generale dell’Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi, Presidente del Segretariato Generale per la Formazione e Rappresentante legale della Curia Generalizia, a Roma.



La sede del Vicariato apostolico dell’Arabia del Nord era vacante dal 2020. Il primo Vicario apostolico dell’Arabia del Nord è stato il Vescovo comboniano Camillo Ballin, MCCJ, deceduto il 12 aprile 2020 (vedi Fides 14/4/2020). Il 13 maggio 2020 era stato nominato Amministratore apostolico dell’Arabia settentrionale il Vescovo Paul Hinder OFMCap, allora Vicario apostolico dell’Arabia meridionale.

(GV) (Agenzia Fides 28/1/2023)

