VATICANO - Nomina del Segretario Aggiunto del Dicastero per l’Evangelizzazione e Presidente delle Pontificie Opere Missionarie

sabato, 3 dicembre 2022

Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Santo Padre Francesco ha nominato Segretario Aggiunto del Dicastero per l’Evangelizzazione con incarico di Presidente delle Pontificie Opere Missionarie il Reverendo Emilio Nappa, finora Officiale della Segreteria per l’Economia, conferendogli il titolo di Arcivescovo e assegnandogli la Sede titolare di Satriano.

È nato il 9 agosto 1972 a Napoli. È stato ordinato sacerdote per la Diocesi di Aversa il 28 giugno 1997. Ha conseguito il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2004. Ha svolto diversi incarichi in Diocesi, tra cui Rettore della Chiesa San Rocco, Direttore e Professore stabile di Teologia Fondamentale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano Ss. Apostoli Pietro e Paolo Area Casertana a Capua e Canonico della Cattedrale. Inoltre, è stato collaboratore locale della Nunziatura Apostolica in Italia e Officiale della Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Da settembre 2022 è Officiale della Segreteria per l’Economia. (Agenzia Fides 3/12/2022)



Condividi: