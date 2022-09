AMERICA/COLOMBIA - Settimana per la Pace: al centro i territori, che vivono i conflitti e anche le speranze

Bogotà (Agenzia Fides) - Con il motto "Territori in movimento per la Pace”, la Conferenza Episcopale della Colombia (CEC), attraverso il Segretariato Nazionale della Pastorale Sociale e varie organizzazioni sociali regionali e nazionali, promuove la 35a edizione della “Settimana per la Pace”, che si terrà dal 4 all'11 settembre 2022. Come sottolinea la nota pervenuta a Fides, quest'anno gli organizzatori hanno scelto lo slogan che mette in evidenza il territorio per dare forza al concetto che "i territori esprimono la diversità e la vitalità sociale, culturale e politica del Paese. Qui si vivono le tensioni, i conflitti e le asperità della violenza, ma qui si manifestano anche la speranza, la resistenza e gli sforzi coraggiosi nella costruzione di condizioni di vita dignitose. Quindi la pace si intreccia giorno per giorno dai territori".

La Settimana per la Pace è una mobilitazione civile il cui obiettivo è rendere visibile lo sforzo quotidiano di migliaia di persone, gruppi, organizzazioni, istituzioni, che lavorano nella costruzione e nel consolidamento della pace, oltre a far conoscere iniziative dentro e fuori i territori. Si svolge a settembre nell'ambito della Giornata dei diritti umani in Colombia e della festa di San Pedro Claver, il 9 settembre. Nel 2022 ricorrono 35 anni da quando la Settimana per la Pace si svolge in modo permanente e organizzato, sostenendo e rendendo visibili varie iniziative dei cittadini con iniziative e messaggi in conformità con il contesto e il momento politico del paese. L’obiettivo è di rafforzare la consapevolezza sociale sull'urgenza di costruire un processo di pace pluralista e partecipato in Colombia, saldo e duraturo, in vista della riconciliazione nazionale.

Per la circostanza, il Dipartimento della Liturgia del Segretariato Permanente dell'Episcopato Colombiano (SPEC) ha preparato una guida liturgica per la Messa di apertura della Settimana per la Pace e uno schema di preghiera per gli incontri di questa settimana. L'Ufficio comunicazione ha preparato una serie di contributi che possono essere pubblicati sui social network.

(SL) (Agenzia Fides 3/9/2022)



