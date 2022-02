ASIA/MYANMAR - Nomina del Vescovo Coadiutore di Mawlamyine

martedì, 22 febbraio 2022

Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo Coadiutore della Diocesi di Mawlamyine (Myanmar) il Rev. Maurice Nyunt Wai, del clero di Pathein, finora Parroco della Sacred Heart Church, Myaungmya.

S.E. Mons. Maurice Nyunt Wai è nato il 23 gennaio 1962 a Myaungmya nella Diocesi di Pathein. Dopo aver frequentato il Seminario Minore e la scuola secondaria a Pathein, ha continuato gli studi presso il Seminario Maggiore a Yangon, seguendo contemporaneamente i corsi a distanza in Arte e Scienza presso l’Università di Yangon (1980-1987). In seguito, si è specializzato presso l‘Accademia Alfonsiana a Roma, conseguendo il Dottorato in Teologia (1997-2002). È stato ordinato sacerdote l’11 marzo 1989 ed incardinato nella Diocesi di Pathein.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Assistente nella Parrocchia di Myaungmya (1989-1992); Professore nel Seminario Maggiore a Pyin Oo Lwin (1992-1997); Parroco a Pathein (2002-2003); Rettore del Seminario Minore a Mayanchaung (2003-2004); Vicario Generale e Parroco della St. Peter’s Cathedral Church a Pathein (2005-2013); Segretario Esecutivo della Conferenza Episcopale del Myanmar, CBCM (2013-2019); Parroco della Sacred Heart Church (dal 2019) e Decano della zona pastorale di Myaungmya. Inoltre è Segretario della Commissione Episcopale per le questioni teologiche.

(SL) (Agenzia Fides 22/2/2022)



