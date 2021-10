VATICANO - Pregare, meditare e approfondire con Pauline Jaricot

Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “Conoscere meglio Paulina Jaricot e meditare sulla missione della Chiesa” : è questo il filo conduttore dell’ approfondimento offerto dal sito web delle Pontificie Opere Missionarie (www.ppoomm.va), dedicato alla figura della venerabile Pauline Jaricot, in vista della beatificazione in programma il prossimo 22 maggio 2022 a Lione (vedi Fides 4/10/2021). I testi dell’approfondimento, pubblicati con cadenza quotidiana e messi a disposizione dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (POM) in Francia, giorno dopo giorno prendono per mano il lettore e lo conducono alla scoperta della figura di questa laica missionaria. Si va dal profilo biografico ( seguendo l’ordine cronologico della vita di Pauline), se ne tratteggia il lato umano, delineando la sua statura spirituale e soprattutto le sue intuizioni. Costituiscono dei capitoli importanti sia il Rosario Vivente Missionario da lei ideato e l’istituzione dell’Opera della Propagazione della Fede.

Pregare, meditare e approfondire: è questo lo scopo delle diverse iniziative preparate dai Segretariati Internazionali delle POM per aiutare fedeli in tutto il mondo a celebrare il Mese Missionario dell’ Ottobre 2021. Il sito Internet delle Pontificie Opere Missionarie è una piattaforma dove poter usufruire di questi materiali come l’Arcivescovo Giampietro Dal Toso, Presidente delle Pontificie Opere Missionarie e Segretario aggiunto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ha spiegato in una comunicazione inviata ai direttori nazionali delle POM.

In particolare le sezioni dove sarà possibile accedere a questi preziosi contributi saranno quella delle “notizie” e quella dedicata alla “Pontificia Unione Missionaria”.

La sezione “notizie” ospiterà ogni giorno una meditazione sulle letture bibliche della celebrazione eucaristica per il mese di ottobre 2021, preparate dalla comunità delle monache trappiste di Vitorchiano (Italia), su indicazione della Pontificia Unione Missionaria.

Sarà possibile in questo modo non solo accedere subito alle letture previste per la giornata ma avere anche un commento, corredato da approfondimenti biblici, teologici e spirituali calato nel contesto della vita ordinaria.

Altra opportunità: nel corso del Mese missionario sarà disponibile nell’area del sito dedicata alla Pontificia Unione Missionaria un documento preparato in occasione del 150° anniversario della nascita del suo fondatore, il Beato Paolo Manna. Il testo nato dalla collaborazione con la Direzione della Polonia e curato dalla PUM, è suddiviso in tre parti: una per i sacerdoti, una per i consacrati e una per i laici. Il documento contiene alcune letture tratte dai documenti della Chiesa e gli scritti del beato padre Paolo Manna ai quali fanno seguito degli spunti per la riflessione individuale volti all’approfondimento della propria dimensione missionaria ed una preghiera conclusiva.

