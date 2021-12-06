EUROPA/GRECIA - Vescovo ortodosso e vescovo cattolico in pellegrinaggio insieme al Monte Athos, luogo sacro per tutta la cristianità

sabato, 12 settembre 2026

Avona

di padre Sliman Hifawi



Ouranopolis (Agenzia Fides) – Si è concluso nei giorni scorsi il pellegrinaggio ecumenico al Monte Athos del metropolita greco-ortodosso del Kuwait e di Baghdad, Ghattas Hazim, del Patriarcato di Antiochia, insieme al vescovo cattolico del Vicariato di Arabia del nord, Mons. Aldo Berardi, O.SS.T., la cui giurisdizione abbraccia Qatar, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Si tratta di un viaggio «storico» che riflette «il buon rapporto esistente tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa in Kuwait», come ha sottolineato lo stesso vescovo Berardi, in un Paese in cui entrambi svolgono il ruolo di pastori delle rispettive comunità.



Il presule cattolico, accompagnato da una delegazione che comprendeva il sacerdote Sliman Hifawi, della concattedrale della Sacra Famiglia del Kuwait (autore di questo resoconto, ndr), padre Boutrus Gharib, della Chiesa greco-cattolica del Kuwait, il seminarista Pedro Mendoza, del Patriarcato Latino di Gerusalemme, il laico Pierre Maalouf, e per la Chiesa ortodossa il sacerdote Ephrem Al Toumi, ha avuto l'opportunità di conoscere da vicino la spiritualità monastica della Santa Montagna. Accolti in primo luogo nel monastero di Simonopetra e successivamente in quello di Vatopedi, hanno visitato dodici dei venti monasteri che compongono la penisola.



Tradizione dai tempi bizantini



Il Monte Athos, centro nevralgico della spiritualità monastica ortodossa, costituisce un enclave naturale privilegiato. Per secoli, monaci ed eremiti hanno cercato nel raccoglimento dei suoi paesaggi una vita radicata nel Vangelo e unita a Gesù Cristo attraverso l'ascesi, la preghiera e il digiuno.



La Santa Montagna si trova in una penisola del nord della Grecia e gode di un regime di autogoverno amministrato dai suoi 20 monasteri, il che la rende l'unica repubblica monastica al mondo. Sebbene dipenda spiritualmente dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, l'abate di ciascun monastero detiene l'autorità disciplinare, amministrativa e spirituale sui propri monaci, conferendo a ogni monastero un'ampia autonomia.



Culla di grandi santi



Questo enclave è stato un fecondo vivaio di santità. Alcuni dei suoi santi sono venerati anche dalle Chiese cattoliche orientali, come San Gregorio Palamas (XIV secolo), insigne teologo athonita che ricordava con enfasi lo stretto legame tra il mistero eucaristico e la concordia ecclesiale: «Custodiamo la carità gli uni verso gli altri; in questo saremo riconosciuti come suoi veri discepoli. Manteniamo l'unità della fede e la comunione dello Spirito nel vincolo della pace. Poiché, essendo stati chiamati in un solo Corpo e nutriti con lo stesso Pane celeste, dobbiamo essere anche un solo cuore e un'anima sola». (San Gregorio Palamas, Omelia 56)



Allo stesso modo, i monasteri custodiscono preziose reliquie, che vanno da frammenti del Lignum Crucis fino ai resti di santi più recenti della tradizione ortodossa.



Sant'Areta, patrono comune in Arabia



Un momento particolarmente emozionante del pellegrinaggio ecumenico è stata la venerazione delle reliquie di Sant'Areta (VI secolo) e dei compagni martiri, che figurano tra i patroni della Chiesa nella penisola arabica sia per i cattolici che per gli ortodossi (vedi Agenzia Fides 11/12/2023).

Questa inedita visita, nella quale un presule ortodosso ha invitato formalmente un omologo cattolico a percorrere il Monte Athos, è servita per «stringere ancora di più i legami che ci uniscono» in un luogo sacro «non solo per la Chiesa ortodossa, ma per tutta la cristianità», ha evidenziato il vescovo Berardi.



Benedizione del Patriarca Ecumenico



Il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, ha accolto con favore la richiesta presentata dal metropolita Hazim per svolgere questo pellegrinaggio. Nel concedere la sua benedizione, ha valutato positivamente questa iniziativa volta a continuare ad aprire strade verso l'unità dei cristiani, uno sforzo particolarmente significativo quando si rende visibile attraverso i vescovi, successori degli apostoli.



(Agenzia Fides 12/09/2026)



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