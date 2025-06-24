ASIA/KAZAKHSTAN - Giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari: dall'Asia centrale la scelta condivisa di uno spazio denuclearizzato

sabato, 29 agosto 2026

CTBTO Preparatory Commission C.C. by 2.0 (Wiki Commons)

Astana (Agenzia Fides) - Ogni anno, il 29 agosto, la comunità internazionale celebra la Giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. In Kazakhstan, questa data ha un significato fortemente simbolico: il 29 agosto 1991, infatti, venne chiuso il sito di test nucleari di Semipalatinsk. In quel sito, 42 anni prima, il 29 agosto 1949, ebbe luogo la prima esplosione nucleare sovietica. Quella data simboleggia, nella storia del Paese, sia l'inizio di un'era tragica sia una scelta consapevole a favore della pace, del disarmo e della cooperazione internazionale.

Il 2026 segna il 35° anniversario della chiusura del sito di test nucleari di Semipalatinsk, ma anche il 30° anniversario dell'apertura alla firma del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. E’, inoltre, il 20° anniversario della firma del Trattato di Semipalatinsk, che istituisce una zona denuclearizzata in Asia centrale.

«Sono tre anniversari che collegano la memoria nazionale del Kazakhsta nello sforzo globale per prevenire nuove tragedie nucleari», rileva una nota inviata a Fides dall’Ambasciata del Kazakhstan presso la Santa Sede.



Tra il 1949 e il 1989, presso il sito di test di Semipalatinsk furono condotti 456 test nucleari: 30 test a terra, 86 test atmosferici e 340 test sotterranei. Le loro conseguenze hanno interessato vaste aree e intere generazioni di persone, circa 1,5 milioni di persone, inclusi i discendenti di quanti furono direttamente esposti. La ricerca continua a documentare le conseguenze mediche, psicologiche e sociali a lungo termine dell'esposizione alle radiazioni. Semipalatinsk rimane quindi un monito sul costo umano dei test nucleari verso persone, famiglie, società e ambiente.



Quella storia generò un potente movimento pubblico antinucleare: nel 1989 nacque il movimento internazionale “Nevada-Semipalatinsk”, che riunì milioni di sostenitori della fine dei test nucleari in tutto il mondo. Anche grazie a questa mobilitazione, i test furono interrotti e il 29 agosto 1991 il sito fu definitivamente chiuso, prima che il Kazakhstan proclamasse formalmente la propria indipendenza.

In seguito allo scioglimento dell'Unione Sovietica, il Kazakhstan si ritrovò in possesso di uno dei più grandi arsenali nucleari al mondo dell'epoca: circa 1.400 testate nucleari, insieme alle relative infrastrutture strategiche. Il Kazakistan decise di rinunciare a questo patrimonio, compiendo una scelta di disarmo nucleare volontario dopo la fine della Guerra Fredda. Nel 1994, il Kazakistan aderì al “Trattato di non proliferazione delle armi nucleari” (TNP) come Stato non dotato di armi nucleari. Entro il 1995, le ultime testate nucleari vennero rimosse dal suo territorio, lo stato firmò il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari il 30 settembre 1996 e lo ratificò il 14 maggio 2002.



La storia di Semipalatinsk non si concluse con la chiusura del sito di test. Il Kazakhstan dovette mettere in sicurezza le ex infrastrutture militari, studiare le aree contaminate e creare le condizioni per la loro riabilitazione. A tal fine, nel 1992 venne istituito il “Centro nucleare nazionale della Repubblica del Kazakistan”. Tra il 2008 e il 2021 è stata condotta un'indagine ambientale completa sull'intero ex sito di test, che ha comportato oltre due milioni di misurazioni sul campo e oltre 100mila analisi di laboratorio. Nel 2023 è stata istituita la “Zona di sicurezza nucleare di Semipalatinsk”, soggetta a un regime giuridico speciale che prevede l'accesso limitato alle aree contaminate, la loro bonifica e il monitoraggio continuo delle radiazioni e dell'ambiente. In tal modo, un territorio un tempo creato per i test nucleari si è gradualmente trasformato in uno spazio per la ricerca scientifica e la cooperazione internazionale, completando la transizione da infrastruttura militare a luogo per l’esercizio della scienza pacifica.



La politica ha avuto un’eco regionale: a Semipalatinsk l'8 settembre 2006 è stato firmato il Trattato sulla Zona libera da armi nucleari in Asia Centrale, siglato da Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, entrato in vigore nel 2009. L'Asia centrale – una regione in cui le armi nucleari erano state precedentemente non solo testate, ma anche dispiegate – è diventata così la prima zona denuclearizzata nell'emisfero settentrionale. Sul territorio in cui per decenni ha operato uno dei più grandi siti di test nucleari al mondo, cinque Stati hanno dato espressione legale a una scelta condivisa in favore di uno spazio denuclearizzato.



A livello internazionale, il Kazakhstan si è adoperato per dare alla memoria di Semipalatinsk una dimensione universale. Su iniziativa dello stato kazako, il 2 dicembre 2009, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 64/35, proclamando il 29 agosto Giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari, consegnando la data di chiusura del sito alla memoria dell’intera umanità.

Nel 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la “Dichiarazione universale per il raggiungimento di un mondo libero da armi nucleari”, promossa dal Kazakistan, che è membro del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari firmato nel 2018 e ratificato il 29 agosto 2019. Anche la Santa Sede ha firmato e ratificato il Trattato il 20 settembre 2017, diventando uno dei primi Stati membri.



«Il presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha auspicato la ripresa del dialogo tra le potenze nucleari e un'azione multilaterale in grado di ridurre il rischio di utilizzo di armi nucleari. Papa Leone XIV, in un messaggio del 5 marzo 2026, ha auspicato che “la minaccia nucleare non condizioni mai più il futuro dell'umanità”. Il Kazakistan e la Santa Sede sono uniti non solo da un'aspirazione morale a un mondo senza armi nucleari, ma anche da un impegno concreto, ai sensi del diritto internazionale, per il raggiungimento di tale obiettivo», rileva la nota.

Conclude la nota inviata a Fides dall’Ambasciata del Kazakhstan: «Questo è uno dei significati centrali del 29 agosto: preservare la memoria di ciò che è stato vissuto e trasformare tale memoria in responsabilità per un futuro plasmato non dalla minaccia nucleare e dalla paura, ma dalla dignità umana, dalla fiducia e dalla pace».

(PA) (Agenzia Fides 29/08/2026)



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