ASIA/CINA - Nella "città-mercato" di Yiwu la Festa del Papà diventa occasione per annunciare il Vangelo

lunedì, 22 giugno 2026

Yiwu (Agenzia Fides) – Un fatto non programmato allieta e conforta la comunità cattolica di Yiwu nel suo slancio missionario: è la commozione che si avverte nelle parole di papà provenienti da diverse parti del mondo, che ringraziano la comunità ecclesiale per la delicatezza mostrata nei loro confronti in occasione della Festa del Papà, celebrata ieri, domenica 21 giugno.

.

Sono padri colombiani, indiani, coreani, o provenienti da diversi Paesi dell’Africa. Si tratta di imprenditori, lavoratori, commercianti cattolici che si trovano in Cina per motivi di lavoro. Giovani che vivono lontano dalle loro famiglie, con bambini piccoli, o padri anziani, alcuni anche ultra ottantenni. Durante la loro permanenza in terra cinese, prendono parte e danno anche il loro prezioso contributo alla vita e alla crescita della comunità cattolica nella città-mercato internazionale di Yiwu, ricca di umanità e calore. Insieme ai sacerdoti e fedeli della Chiesa locale, condividono l’esperienza di appartenere a una casa comune e a un comune cammino di fede, speranza e carità.



Nella parrocchia dedicata a San Giuseppe consacrata e inaugurata il 18 marzo 2025 da Giuseppe Yang Yongqiang, Vescovo di Hangzhou, i papà stranieri, insieme a altri papà lavoratori immigrati provenienti da diverse province cinesi, hanno festeggiato insieme la festa tradizionale cinese dedicata alla Famiglia – la festa delle Barche Drago, il 17 giugno. Molti di loro hanno preparato insieme lo “Zong zi”, dolce tipico di quella festa. Poi, nella giornata di ieri, hanno partecipato insieme alla solenne liturgia eucaristica, ricevendo in dono alla fine della messa un ventaglio con sopra impressa l'immagine di San Giuseppe.



Nel particolare contesto di Yiwu, connotato da una forte presenza di lavoratori e imprenditori stranieri, la partecipazione comune alle attività ordinarie della parrocchia offre continue occasioni per sperimentare una comunione che travalica i confini etnici e culturali.

Così a Yiwu, il 22 giugno, sotto la guida del parroco Chang Zhengguo e del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale, la Festa del papà ha permesso di sperimentare l’integrazione di culture diverse con la stessa cultura tradizionale cinese. Una integrazione che avviene in maniera armonica grazia alla condivisione della stessa fede in Cristo.

La Festa del Papà è stata celebrata in varie parti della Cina anche da padrini e sacerdoti, chiamati a esercitare con spirito paterno il proprio ministero. Il Vescovo di Shanghai Giuseppe Shen Bin ha scritto su suo account social: “Oggi è la Festa del Papà. Mi ricordo di impegnarmi ogni giorno per essere un buon pastore”.

(NZ) (Agenzia Fides 22/06/2026)

Condividi: