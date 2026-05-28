Il cordoglio del Dicastero per l’Evangelizzazione per la morte del Vescovo Osório Citora Afonso

Città del Vaticano (Agenzia Fides) Pubblichiamo integralmente il testo diffuso oggi dal Dicastero per l’Evangelizzazione (sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari) dopo aver appreso della morte del Vescovo mozambicano Osório Citora Afonso, che in passato era stato anche Officiale dello stesso Dicastero missionario





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Con profondo cordoglio, ma confortato dalla ferma speranza della Risurrezione

promessa dal Signore Nostro Gesù Cristo, il Dicastero per 'Evangelizzazione, Sezione per

la Prima Evangelizzazione e le Nuove Chiese Particolari, partecipa al lutto della Chiesa che

è in Mozambico e si unisce spiritualmente al Santo Padre Leone XIV, all'Arcivescovo

emerito, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e a tutti i fedeli laici delle Diocesi

di Quelimane e di Beira nell'apprendere la dolorosa notizia dell'improvvisa dipartita di



S.E. MONS. OSÓRIO CITORA AFONSO, I.M.C.

Vescovo di Quelimane, Amministratore Apostolico di Beira e Segretario Generale della

Conferenza Episcopale del Mozambico,

che il Signore ha chiamato alla Casa del Padre il 6 giugno 2026, all'età di 54 anni.



Nato a Ribáuè, in Mozambico, il 6 maggio 1972, S.E. Mons. Osório emise la professione

perpetua nell'Istituto Missioni Consolata e ricevette 'ordinazione sacerdotale il 3 novembre

2002. Animato da un autentico spirito missionario e da un profondo amore per la Sacra

Scrittura, dedicò con generosità il proprio ministero al servizio dell'evangelizzazione in

Africa, in Italia e nella Chiesa universale. Dopo aver ricoperto numerosi incarichi pastorali,

formativi e missionari, fu chiamato a prestare servizio presso la Santa Sede quale Officiale

del Dicastero per 'Evangelizzazione, ove esercitò il proprio ministero dal 2017 fino alla

nomina episcopale. Gli anni trascorsi al servizio del Dicastero furono contraddistinti da

competenza, dedizione, sincero spirito ecclesiale e generoso impegno per la missione ad

gentes e per la crescita delle giovani Chiese.

Il 21 settembre 2023 il Santo Padre Francesco lo nominò Vescovo Ausiliare di Maputo

e Vescovo titolare di Puzia di Numidia. Ricevette l'ordinazione episcopale il 28 gennaio 2024

mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.Em. il Signor Card. Luis

Antonio G. Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per 'Evangelizzazione. Successivamente, il 25

luglio 2025, fu nominato Vescovo di Quelimane, dedicandosi con instancabile zelo pastorale

e autentica carità apostolica al Popolo di Dio affidato alle sue cure.



Il 10 aprile 2026 gli venne

altresì affidato l'ufficio di Amministratore Apostolico di Beira, assumendo la responsabilità

pastorale di due Chiese particolari e continuando nel contempo a svolgere il servizio di

Segretario Generale della Conferenza Episcopale del Mozambico.



La sua improvvisa dipartita priva la Chiesa in Mozambico di un Pastore zelante e

premuroso, di un missionario esemplare, di un uomo di profonda fede e di un fedele

servitore del Vangelo.



Quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di collaborare con lui ne

ricordano l'umiltà, la bontà fraterna, la profondità spirituale, la saggezza pastorale e la totale

dedizione alla missione affidatagli dal Signore per il bene della Chiesa.



In quest'ora di dolore, il Dicastero per 'Evangelizzazione eleva il proprio rendimento

di grazie a Dio Onnipotente per la vita, il ministero sacerdotale e il servizio episcopale di

S.E. Mons. Osório. Affida la sua nobile anima all'infinita misericordia del Padre e si raccoglie

nella preghiera insieme ai suoi familiari, ai confratelli dell'Istituto Missioni Consolata, al

clero, alle persone consacrate e a tutti i fedeli delle Chiese di Quelimane e di Beira.



Alla materna intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, alla quale

egli fu sempre profondamente devoto, affidiamo questo nostro confratello nell'Episcopato,

certi che il Signore Risorto, che egli ha servito con fedeltà quale missionario, sacerdote e

vescovo, lo accolga nella pace eterna del suo Regno.

Conforti il Signore quanti ne piangono la scomparsa e sostenga la sua Chiesa nella

fiduciosa attesa della risurrezione dei morti e della vita del mondo che verrà.

Requiescat in pace.



Dal DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE,

Sezione per la Prima Evangelizzazione e le Nuove Chiese Particolari

Città del Vaticano, 6 giugno 2026



† In comunione con il Santo Padre Leone XIV e con tutta la Chiesa, eleviamo la nostra

preghiera per l'eterno riposo dell'anima di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Osório

Citora Afonso, I.M.C., nella certezza della parola dell'Apostolo: «Sia che viviamo, sia che

moriamo, siamo del Signore» (Rm14,8), sostenuti dalla speranza della risurrezione e della

vita eterna.



(Agenzia Fides 6/6/2026)



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