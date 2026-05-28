Il cordoglio del Dicastero per l’Evangelizzazione per la morte del Vescovo Osório Citora Afonso

Città del Vaticano (Agenzia Fides) Pubblichiamo integralmente il testo diffuso oggi dal Dicastero per l’Evangelizzazione (sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari) dopo aver appreso della morte del Vescovo mozambicano Osório Citora Afonso, che in passato era stato anche Officiale dello stesso Dicastero missionario
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Con profondo cordoglio, ma confortato dalla ferma speranza della Risurrezione
promessa dal Signore Nostro Gesù Cristo, il Dicastero per 'Evangelizzazione, Sezione per
la Prima Evangelizzazione e le Nuove Chiese Particolari, partecipa al lutto della Chiesa che
è in Mozambico e si unisce spiritualmente al Santo Padre Leone XIV, all'Arcivescovo
emerito, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e a tutti i fedeli laici delle Diocesi
di Quelimane e di Beira nell'apprendere la dolorosa notizia dell'improvvisa dipartita di
S.E. MONS. OSÓRIO CITORA AFONSO, I.M.C.
Vescovo di Quelimane, Amministratore Apostolico di Beira e Segretario Generale della
Conferenza Episcopale del Mozambico,
che il Signore ha chiamato alla Casa del Padre il 6 giugno 2026, all'età di 54 anni.
Nato a Ribáuè, in Mozambico, il 6 maggio 1972, S.E. Mons. Osório emise la professione
perpetua nell'Istituto Missioni Consolata e ricevette 'ordinazione sacerdotale il 3 novembre
2002. Animato da un autentico spirito missionario e da un profondo amore per la Sacra
Scrittura, dedicò con generosità il proprio ministero al servizio dell'evangelizzazione in
Africa, in Italia e nella Chiesa universale. Dopo aver ricoperto numerosi incarichi pastorali,
formativi e missionari, fu chiamato a prestare servizio presso la Santa Sede quale Officiale
del Dicastero per 'Evangelizzazione, ove esercitò il proprio ministero dal 2017 fino alla
nomina episcopale. Gli anni trascorsi al servizio del Dicastero furono contraddistinti da
competenza, dedizione, sincero spirito ecclesiale e generoso impegno per la missione ad
gentes e per la crescita delle giovani Chiese.
Il 21 settembre 2023 il Santo Padre Francesco lo nominò Vescovo Ausiliare di Maputo
e Vescovo titolare di Puzia di Numidia. Ricevette l'ordinazione episcopale il 28 gennaio 2024
mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.Em. il Signor Card. Luis
Antonio G. Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per 'Evangelizzazione. Successivamente, il 25
luglio 2025, fu nominato Vescovo di Quelimane, dedicandosi con instancabile zelo pastorale
e autentica carità apostolica al Popolo di Dio affidato alle sue cure.
Il 10 aprile 2026 gli venne
altresì affidato l'ufficio di Amministratore Apostolico di Beira, assumendo la responsabilità
pastorale di due Chiese particolari e continuando nel contempo a svolgere il servizio di
Segretario Generale della Conferenza Episcopale del Mozambico.
La sua improvvisa dipartita priva la Chiesa in Mozambico di un Pastore zelante e
premuroso, di un missionario esemplare, di un uomo di profonda fede e di un fedele
servitore del Vangelo.
Quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di collaborare con lui ne
ricordano l'umiltà, la bontà fraterna, la profondità spirituale, la saggezza pastorale e la totale
dedizione alla missione affidatagli dal Signore per il bene della Chiesa.
In quest'ora di dolore, il Dicastero per 'Evangelizzazione eleva il proprio rendimento
di grazie a Dio Onnipotente per la vita, il ministero sacerdotale e il servizio episcopale di
S.E. Mons. Osório. Affida la sua nobile anima all'infinita misericordia del Padre e si raccoglie
nella preghiera insieme ai suoi familiari, ai confratelli dell'Istituto Missioni Consolata, al
clero, alle persone consacrate e a tutti i fedeli delle Chiese di Quelimane e di Beira.
Alla materna intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, alla quale
egli fu sempre profondamente devoto, affidiamo questo nostro confratello nell'Episcopato,
certi che il Signore Risorto, che egli ha servito con fedeltà quale missionario, sacerdote e
vescovo, lo accolga nella pace eterna del suo Regno.
Conforti il Signore quanti ne piangono la scomparsa e sostenga la sua Chiesa nella
fiduciosa attesa della risurrezione dei morti e della vita del mondo che verrà.
Requiescat in pace.
Dal DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE,
Sezione per la Prima Evangelizzazione e le Nuove Chiese Particolari
Città del Vaticano, 6 giugno 2026
† In comunione con il Santo Padre Leone XIV e con tutta la Chiesa, eleviamo la nostra
preghiera per l'eterno riposo dell'anima di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Osório
Citora Afonso, I.M.C., nella certezza della parola dell'Apostolo: «Sia che viviamo, sia che
moriamo, siamo del Signore» (Rm14,8), sostenuti dalla speranza della risurrezione e della
vita eterna.
(Agenzia Fides 6/6/2026)
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