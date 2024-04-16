OCEANIA/AUSTRALIA - Abbracciare il mondo con la preghiera: riparte l'iniziativa del Rosario Missionario Mondiale "on line"

Brisbane (Agenzia Fides) - Anche quest'anno Catholic Mission (così si chiama la Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie australiane) invita tutti a partecipare alle sessioni quotidiane di preghiera del Rosario Missionario Mondiale online durante il mese di maggio. Il Venerabile Arcivescovo Fulton Sheen, Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie statunitensi dal 1950 al 1966, che verrà beatificato il prossimo 24 settembre (vedi Agenzia Fides 26/3/2026), ideò il Rosario Missionario Mondiale e lo lanciò nel 1951 durante il programma radiofonico da lui condotto "The Catholic Hour". Il Rosario Missionario Mondiale è una forma di preghiera strutturata con cinque decine di colori diversi, ognuno rappresentante un continente, per abbracciare con la preghiera il mondo intero e sostenere in particolare le necessità dei territori di missione.



"Mentre ci avviciniamo a celebrare i 100 anni della Domenica Missionaria Mondiale - spiega Fiona Ng, coordinatrice dell'iniziativa, rappresentante di Catholic Mission per l'Arcidiocesi di Brisbane - il programma di preghiera del Rosario di maggio assume un significato ancora più profondo, poiché è proprio così che la Pontificia Opera della Propagazione della Fede, una delle quattro Pontificie Opere Missionarie, ebbe inizio grazie alla sua fondatrice, la Beata Paolina Jaricot. Ella diede vita a piccoli gruppi di preghiera con lo scopo di pregare e donare una piccola somma per i sacerdoti missionari".



Dal primo al 31 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00 (Brisbane time ), si potrà partecipare alla recita del Rosario Missionario Mondiale on line che verrà guidato da differenti responsabili che potranno recitare un giorno o una settimana intera. Sono stati invitati ad unirsi all'iniziativa parrocchie, scuole, sostenitori e reti di donatori, con la speranza di costruire legami più profondi a partire dalla preghiera per la missione ed i missionari.



"Rappresentando ciascun Continente con le sue cinque decine colorate, il Rosario Missionario Mondiale è un meraviglioso promemoria del lavoro che tutti noi svolgiamo quotidianamente nel nostro personale cammino missionario - si legge nella nota giunta di Catholic Mission giunta all'Agenzia Fides. "Mentre preghiamo insieme, speriamo che questa iniziativa ci incoraggi a fermarci e a riflettere sugli sforzi missionari che la Chiesa e ciascuno di noi ha compiuto e compie ogni giorno a favore di coloro che ne hanno più necessità".



Per partecipare occorre collegarsi con il link di seguito: https://tinyurl.com/RosaryPrayer26.

(EG) (Agenzia Fides 1/5/2026)

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