COLOMBIA - “Gesù chiama, forma e invia in comunità”: Settimana Nazionale di Preghiera per le Vocazioni 2026

Bogotá – Dal 26 aprile al 3 maggio 2026, la Chiesa in Colombia vivrà la Settimana Nazionale di Preghiera per le Vocazioni, un tempo dedicato alla preghiera, alla riflessione e all’animazione pastorale con l’obiettivo di “rafforzare la cultura vocazionale, promuovere il discernimento e rinnovare l’impegno missionario nelle comunità ecclesiali del Paese”.

L’iniziativa, promossa dalla Conferenza Episcopale della Colombia (CEC), si inserisce in comunione con la Chiesa universale nell’ambito della LXIII Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che si celebra la IV Domenica di Pasqua, quest’anno il 26 aprile.

La giornata di preghiera fu istituita da Papa Paolo VI nel 1964 come risposta all’invito evangelico a “pregare il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe”, con l’obiettivo di sostenere nella preghiera le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, intese come dono di Dio affidato a tutta la comunità cristiana.



Con il motto “Gesù chiama, forma e invia in comunità”, la proposta della Chiesa colombiana invita a riscoprire la vocazione come “un dono gratuito di Dio, che nasce nel profondo del cuore e si sviluppa in comunità, come cammino di pienezza, servizio e santità”.

La guida pastorale elaborata dalla CEC per quest’anno sottolinea che la vocazione si vive sempre nella Chiesa e a partire dalla Chiesa, dove ogni stato di vita - laicale, sacerdotale, consacrato o familiare - partecipa dell’unica missione evangelizzatrice. Si insiste sul fatto che ogni vocazione nasce in una comunità cristiana chiamata a essere spazio di accoglienza, accompagnamento e invio.

Il percorso proposto articola diverse dimensioni pastorali: celebrazione liturgica, formazione, preghiera ed esperienza comunitaria.

La settimana vocazionale si apre con l’Eucaristia domenicale, “fonte e culmine di ogni vocazione”, e si sviluppa lungo giornate tematiche che affrontano le diverse tappe della vita cristiana: l’ascolto nell’infanzia, il discernimento nella giovinezza, il ruolo della famiglia come spazio vocazionale e l’accompagnamento di coloro che hanno risposto a una chiamata specifica nel sacerdozio o nella vita consacrata.



In particolare, viene messa in risalto l’iniziativa “24 ore con il Signore”, che propone l’adorazione eucaristica continua come segno di comunione ecclesiale e di affidamento all’opera dello Spirito Santo.

In questo modo la preghiera costituisce il centro della pastorale vocazionale e un spazio di incontro con Cristo per ascoltare e discernere la chiamata di Dio nella vita di ciascuno. La vocazione è dunque presentata come “un progetto di amore e di felicità”, che si concretizza nel servizio agli altri.



I dati dell’Annuario Statistico della Chiesa (aggiornato al 31 dicembre 2023) aiutano a inquadrare questo impegno pastorale in un contesto più ampio. A livello mondiale, il numero dei sacerdoti continua a diminuire. In America, questa riduzione costante riguarda sia il clero diocesano che quello religioso, con il conseguente aumento del carico pastorale e del numero di fedeli per ministro ordinato.

In Colombia, Paese a tradizione prevalentemente cristiana, con circa 52 milioni di abitanti e una popolazione cattolica stimata in circa 48 milioni di fedeli, questa realtà si riflette in una rete ecclesiale ampia, che richiede molto impegno da parte degli operatori pastorali: con più di 78 circoscrizioni ecclesiastiche e circa 4.600 parrocchie distribuite su un territorio di oltre 1,1 milioni di km², i sacerdoti sono appena 9.700 tra diocesani e religiosi. Ciò significa che c’è soltanto 1 sacerdote ogni 5.000 abitanti, dato che attesta l’impatto di questo squilibrio vocazionale.

A questo quadro si aggiunge però una significativa rete di sostegno ecclesiale composta da più di 11mila religiose, 51 mila catechisti e quasi 73 mila missionari laici, che portano avanti l’opera evangelizzatrice nonostante un contesto di stagnazione vocazionale e trasformazione demografica.



La Chiesa in Colombia ha sempre sottolineato lo stretto legame tra vocazione e missione, riconoscendolo come parte essenziale di una Chiesa “in uscita”. Da qui emerge la corresponsabilità delle comunità cristiane nell’accompagnamento delle vocazioni e la dimensione missionaria che si esprime anche nell’invio di sacerdoti diocesani come “Fidei donum”, segno di comunione tra le Chiese particolari nell’opera di annunciare il Vangelo in tutto il mondo.

Nel contesto di una riflessione sull’accompagnamento dei sacerdoti in Colombia, l’Arcivescovo di Cali, Luis Fernando Rodríguez Velásquez, ha sottolineato recentemente l’importanza della vita sacerdotale nel Paese, evidenziando la gratitudine per “la dedizione quotidiana dei sacerdoti e dei diaconi che, spesso in contesti di violenza, povertà o isolamento geografico, sostengono la vita sacramentale e comunitaria”. Ha inoltre insistito sulla necessità di considerare il ministero ordinato in coerenza con una Chiesa chiamata a essere sempre più missionaria e vicina alle realtà del Popolo di Dio. (Agenzia Fides 23/4/2026)

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