AFRICA/KENYA - “Basta ingiuriarsi a vicenda; recate scandalo a bambini e giovani” avvertono i Vescovi ai leader politici

venerdì, 20 marzo 2026

Nairobi (Agenzia Fides) - "L'insolenza verbale a cui stiamo assistendo è indice di qualcosa di ancora più preoccupante” afferma Mons. Maurice Muhatia Makumba, Arcivescovo di Kisumu e Presidente della Conferenza Episcopale del Kenya (Kenya Conference of Catholic Bishops KCCB) in un messaggio nel quale esprime preoccupazione per il forte incremento dei toni ingiuriosi nel dibattito politico.

Scrivendo a nome dei Vescovi della KCCB, Mons. Muhatia afferma che “Siamo profondamente preoccupati per quello che sta succedendo nel Paese. Chiediamo moderazione e decoro nel parlare in pubblico”. Il Presidente della KCCB rivolge un pressante appello “ai leader politici, affinché esercitino moderazione” nelle loro dichiarazioni in pubblico.

Mons. Muhatia sottolinea l’impatto negativo sui giovani e bambini del livello indecoroso del dibattito politico: “I bambini che vi ascoltano sono scioccati. I giovani che vi ascoltano sono traumatizzati perché, in voi, vedono il crollo delle loro aspirazioni sulla dirigenza del Paese”. “Gli adulti che vi ascoltano sono imbarazzati. Siete una pessima rappresentazione della nostra generazione e facciamo fatica a identificarci con voi” afferma il Presidente della KCCB.

“Quando vi insultate pubblicamente di fronte ai cittadini, non solo mancate di rispetto gli uni agli altri, ma mancate di rispetto anche ai cittadini. Questo è il messaggio che ci state inviando. Non tutto ciò che vi passa per la testa deve essere pronunciato” sottolinea.

Mons. Muhatia rimarca come i politici dovrebbero essere al servizio della popolazione e per questo chiede loro “di esercitare moderazione”, perché “Questo Paese appartiene a più di 50 milioni di keniani, non solo a voi stessi”.

“Preghiamo per voi affinché possiate guidare il popolo verso la meta che Dio ha indicato. Il Kenya è amato da Dio e ci aspettiamo solo il meglio da coloro che sono stati scelti per rappresentarci e condurre il nostro Paese verso la grandezza” conclude Mons. Muhatia.

Le dichiarazioni della KCCN giungono in un momento di forte tensione politica in Kenya, mentre iniziano a delinearsi i primi schieramenti in vista delle elezioni generali del 2027. Si nota una crescente tendenza a una retorica aggressiva, che include attacchi personali, derisione dell'aspetto fisico degli avversari e l’uso di un linguaggio incendiario, che è sempre più predominante nei dibattiti politici.

In particolare gli ultimi i scontri pubblici tra il Presidente William Ruto e il suo ex vice Rigathi Gachagua hanno suscitato critiche da parte dei capi religiosi e di oltre 20 gruppi della società civile, che avvertono che tale condotta rischia di minare la credibilità istituzionale e la coesione nazionale. (L.M.) (Agenzia Fides 20/3/2026)



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