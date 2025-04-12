AFRICA/ETIOPIA - Gli Spiritani impegnati nella lotta alla disoccupazione giovanile e promozione dell'autosufficienza economica

lunedì, 19 gennaio 2026

Chencha (Agenzia Fides) – Trenta giovani partecipanti del villaggio montagnoso di Chencha, tra cui 19 donne, a testimonianza dell'impegno della Chiesa cattolica per uno sviluppo inclusivo di genere, hanno preso parte al progetto di Sviluppo Comunitario Inclusivo e incentrato sulla scuola (C-SICD) organizzato dalla Comunità Spiritana locale. Ancora una volta i missionari dimostrano il ruolo vitale della Chiesa nello sviluppo umano olistico, rispondendo sia ai bisogni materiali che sociali degli emarginati nelle regioni meridionali dell'Etiopia. Nello specifico l'iniziativa era rivolta ai giovani disoccupati dei kebeles di Doko-Shaye, Doko-Kale e Doko-Tsida.



In un passo significativo verso la lotta alla disoccupazione giovanile e la promozione dell'autosufficienza economica, il Servizio Comunitario Spiritano in Etiopia (SCORE) ha concluso con successo un corso di formazione specializzato di due giorni per il miglioramento delle competenze lavorative rivolto ai giovani locali della zona di Gamo. Nella nota diffusa dalla stampa locale si legge che il programma è stato progettato per andare oltre le competenze tecniche, concentrandosi sulle competenze trasversali e sui cambiamenti di mentalità necessari per l'imprenditorialità moderna.



"L'obiettivo non è solo quello di fornire informazioni, ma anche di dare a questi giovani uomini e donne gli strumenti per contribuire alle loro comunità, raggiungere l'indipendenza economica e realizzare il potenziale che Dio ha donato loro", hanno sottolineato gli organizzatori durante la cerimonia di chiusura il 17 gennaio.



Tra gli argomenti chiave trattati durante le sessioni intensive auto-leadership, comunicazione e lavoro di squadra, problem-solving e adattabilità, competenze di gestione finanziaria e pianificazione strategica. Oltre alle lezioni teoriche, il programma ha offerto un percorso concreto verso l'occupazione. I partecipanti hanno individuato specifici settori aziendali in cui desiderano entrare. Nella fase successiva, SCORE condurrà studi di fattibilità sui settori scelti e fornirà il capitale e il supporto iniziali necessari per la transizione di questi giovani verso un ruolo attivo nell'economia locale.



Dati recenti dell'Ethiopian Statistical Service (ESS) evidenziano una netta disparità: il tasso di disoccupazione giovanile tra i 15 e i 29 anni nelle aree urbane ha raggiunto circa il 27,2%. Inoltre, le giovani donne sono colpite in modo sproporzionato, con tassi di disoccupazione spesso doppi rispetto a quelli maschili.

