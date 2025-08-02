AFRICA/MALAWI - Monito del vescovo di Dedza sui giovani e il gioco d’azzardo come fonte di sopravvivenza

lunedì, 12 gennaio 2026

Dedza (Agenzia Fides) – Il settore del gioco d’azzardo viene sempre più visto dai giovani come un mezzo di sopravvivenza in particolare nei contesti economici più difficili. “Molti giovani si rivolgono al mondo delle scommesse nella speranza di guadagnarsi da vivere, soprattutto in momenti come questi in cui la disoccupazione è elevata e alcuni non hanno una fonte di reddito affidabile oltre al sostegno dei genitori”. Lo ha detto il vescovo di Dedza, Peter Adrian Chifukwa, in occasione della messa di chiusura dell'Assemblea Generale Annuale Nazionale dei Giovani Lavoratori Cristiani (YCW) celebrata, alla presenza di circa 300 partecipanti, presso il St Joseph's Teachers Training College della diocesi.



Secondo, il presule l'aumento della disoccupazione giovanile e l'aumento del costo della vita stanno spingendo i giovani nel circolo vizioso delle scommesse, pratica che li espone a rischi sociali, morali ed economici e che spesso alimentano tendenze e comportamenti dannosi che possono influire negativamente sulla loro vita e sui loro valori.



“L’ossessione di voler avere sempre soldi a disposizione per giocare d’azzardo, spinti dalla speranza di vincere di più, veicola verso comportamenti criminali e nocivi come furti, suicidi, mancanza di dialogo", ha affermato Chifukwa incoraggiando i ragazzi a cercare modi onesti e dignitosi per sostenersi. "Ogni volta che i giovani incontrano serie preoccupazioni, è importante che condividano le loro difficoltà con gli altri", ha aggiunto. "Quando i problemi vengono condivisi, ci si rende conto che ogni sfida può essere affrontata in un modo o nell'altro".



Il vescovo Chifukwa ha affermato che la Chiesa cattolica considera il movimento dei YCW un canale chiave per raggiungere i giovani. "Consideriamo i Giovani Lavoratori Cattolici come strumenti utili per raggiungere i coetanei. Sono missionari per i loro coetanei, che contribuiscono a far conoscere e comprendere Gesù in un modo che risuoni con i giovani".



A dare ulteriore rilievo agli incontri periodici, come le assemblee generali annuali, il cappellano nazionale dei giovani, p. Patrick Kamba, ha affermato il ruolo fondamentale che hanno nell'identificare e affrontare le sfide che affliggono i giovani. "Questi incontri permettono loro di scambiarsi idee e iniziative di successo che possono essere implementate nelle rispettive comunità".

(AP) (Agenzia Fides 12/1/2026)



