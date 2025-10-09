Erica Siu-Mui Lee: lo sguardo di una donna cinese sul cammino della Chiesa in Cina dopo il Concilio di Shanghai

Photo Teresa Tseng Kuang Yi

della Dott.ssa Erica Siu-Mui Lee*



Roma (Agenzia Fides) - Pubblichiamo l’intervento pronunciato dalla Dott.ssa Erica Siu-Mui Lee in occasione dell’Atto Accademico intitolato “A cento anni dal Concilio di Cina: tra storia e presente”, che nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre ha concluso nell’Aula Magna dell’Ateneo la giornata di inizio d’Anno accademico della Pontificia Università Urbaniana. Durante l’Atto Accademico è stato presentato il volume “100 anni dal Concilium Sinense: tra storia e presente 1924-2024”, pubblicato dalla Urbaniana University Press, a cura del Dicastero missionario. Il volume raccoglie gli Atti del Convegno internazionale sul “Concilium Sinense” svoltosi presso la stessa Università Urbaniana il 21 maggio 2024, esattamente 100 anni dopo il Concilio di Shanghai.



***



Eminenze, Eccellenze,

Onorevole Rettore,

stimati relatori, cari professori e studenti,

signore e signori,



È per me un profondo onore condividere con voi il punto di vista di una donna cinese sui 100 anni del cammino della Chiesa in Cina dopo il Sinodo di Shanghai.



Introduzione



101 anni fa si tenne a Shanghai il Primo Concilio della Cina. Il Sinodo aveva una serie di obiettivi.

Vorrei concentrarmi sul contributo delle donne cattoliche cinesi nella diffusione del messaggio del Vangelo e nell'inculturazione della fede cristiana.



La Lettera apostolica Maximum Illud, pubblicata da Papa Benedetto XV nel 1919, sebbene non contenesse alcun riferimento esplicito alla Cina, servì in effetti da bussola per il Sinodo di Shanghai. Essa esortava a favorire formazione del clero locale come "la speranza migliore per le nuove cristianità".



Il paragrafo 14 di Maximum illud afferma che: "Infatti il sacerdote indigeno, avendo comuni con i suoi connazionali l’origine, l’indole, la mentalità e le aspirazioni, è meravigliosamente adatto a instillare nei loro cuori la Fede, perché più di ogni altro conosce le vie della persuasione. Perciò accade spesso che egli giunga con tutta facilità dove non può arrivare il missionario straniero."



Ho riscontrato che questa intuizione è applicabile anche alle donne cattoliche cinesi. Diamo un'occhiata alle loro storie di vita reale.



Per comprendere meglio il cammino dei 100 anni dopo il Sinodo di Shanghai, vorrei iniziare la nostra esplorazione partendo da un periodo ben precedente al Sinodo.





Alcune donne eccezionali



Nel corso della storia della presenza del cristianesimo in Cina, ci sono state alcune donne cattoliche cinesi eccezionali. Una di esse fu Candida Xu (1607–1680), vissuta nella tarda Cina imperiale durante la dinastia Qing.



Era la nipote di Xu Guangqi, un funzionario e studioso cinese che lavorò a stretto contatto con Matteo Ricci nella traduzione di classici occidentali in cinese. Nata e cresciuta in una famiglia cattolica dell'alta borghesia, Candida Xu fu in grado di fornire contributi che altre donne cattoliche cinesi comuni non potevano offrire, tra cui l'istituzione di un orfanotrofio per ragazze abbandonate nella sua stessa casa, l'assistenza nella costruzione di 19 chiese e il sostegno finanziario ai missionari. Accompagnò anche suo figlio nelle province di Jiangxi e Hubei per visitare i cattolici e fornire finanziamenti per la costruzione di chiese. A quel tempo, viaggiare per le donne era piuttosto eccezionale, soprattutto perché le donne cinesi benestanti praticavano la fasciatura dei piedi, limitando così la loro mobilità fisica. È degno di nota che Candida Xu viaggiò con suo figlio usando dei bastoni.



Oltre a Candida Xu, altre donne di cui si hanno testimonianze storiche scritte dei loro notevoli contributi includevano Agatha Tong, che finanziò la costruzione di una cattedrale, e Agnes Yang, che aiutò i poveri e le vergini consacrate. Come ha osservato la studiosa Yu Zhang, "nonostante il loro numero esiguo, queste donne dell'alta borghesia parteciparono attivamente alla missione e crearono un'identità cattolica all'interno della rigida società confuciana della tarda Cina imperiale".



Vita delle Donne Cattoliche Cinesi Comuni e il loro Contributi



Che dire della maggioranza delle donne cattoliche cinesi comuni? Quando si cerca di comprendere il loro contributo, esistono solo pochissime testimonianze storiche sulla vita e l’opera delle singole donne. Tuttavia, ci sono comunque alcune testimonianze scritte da missionari, comunità religiose e alcuni documenti regionali. Nel loro insieme, questi documenti presentano un ritratto della loro identità collettiva e completano il quadro di come le donne vivevano la loro fede.

Possiamo notare come questa identità collettiva si sia evoluta nel tempo in conseguenza di una serie di fattori, inclusi i mutamenti dei contesti sociali e culturali in Cina.



In passato, fino al periodo imperiale incluso, vigeva la pratica della rigida segregazione di genere. Ciò significa che esisteva un confine rigido tra uomini e donne che non poteva essere oltrepassato. Nel XVIII secolo, le donne potevano visitare solo piccole chiese femminili chiamate "chiese della Santa Madre". Fu solo nel 1850 che i missionari iniziarono a costruire chiese inclusive di genere dove uomini e donne cattolici potevano adorare insieme. Le sezioni maschili e femminili all'interno delle chiese erano talvolta separate da tramezzi che potevano essere alti 2 metri, ostacolando ulteriormente la visuale dei fedeli.



Col progredire del tempo, questa pratica di segregazione sessuale nell'ambiente della chiesa iniziò ad allentarsi, specialmente durante l'Era Repubblicana (1911–1949) , non direttamente a causa del Concilio di Shanghai, ma piuttosto per i cambiamenti culturali e sociali in Cina in quel periodo.



Tradizionalmente, le donne cinesi erano raffigurate come obbedienti e passive. Tuttavia, questa immagine stereotipata delle donne cinesi non rappresentava il quadro completo, poiché le donne cattoliche cinesi ricevevano la fede cattolica non solo passivamente, ma la facevano propria attivamente e la mettevano in pratica.



Ad esempio, le vergini consacrate che vivevano con i loro genitori predicavano il Vangelo ai membri della loro famiglia. Per le donne cattoliche laiche che erano mogli e madri, esse trasmettevano la loro fede ai figli. Alcune riuscirono a guidare il proprio marito verso la fede cattolica.

In questo modo, le donne cattoliche cinesi svolsero un ruolo di primo piano nell'evangelizzazione all'interno delle proprie famiglie.

Inoltre, le donne cattoliche avevano facile accesso ad altre donne per condividere la propria esperienza di conversione. Infatti, questo modo unico di diffondere il Vangelo non sarebbe stato possibile per missionari o sacerdoti, poiché la presenza di sacerdoti tra le donne poteva non essere sempre appropriata in considerazione dei valori tradizionali cinesi. Inoltre, come osservato dallo storico tedesco del cristianesimo in Cina R. G. Tiedemann, il compito della predicazione "richiedeva molta saggezza, eloquenza e preghiera, oltre a pazienza". Poiché le donne sono pazienti e possono trascorrere più tempo con gli altri, le donne cattoliche cinesi potevano soddisfare questa esigenza.



Con l'arrivo di un maggior numero di comunità religiose femminili straniere a partire dalla seconda metà del XIX secolo, le suore cattoliche dall'Occidente organizzarono servizi sociali, tra cui istruzione e assistenza sanitaria. Le loro capacità di direzione e le conoscenze professionali attrassero un maggior numero di donne cinesi a diventare cristiane.



Le vergini consacrate avevano la possibilità di entrare a far parte di queste congregazioni religiose. Ricevevano la formazione nelle scuole del noviziato e servivano al di fuori delle proprie famiglie. Collaboravano con i missionari per predicare il Vangelo, visitare i poveri e gestire scuole per ragazze. La diocesi inviava anche vergini in villaggi remoti. Intorno al 1900, c'erano circa 3.000-4.000 donne laiche che lavoravano per la missione evangelizzatrice in campagna, e la maggior parte di esse erano vergini cattoliche.



Ciò rappresentava un percorso significativo, oltre l'immagine tradizionale delle donne cinesi che erano tenute a occuparsi solo degli affari domestici.



Inoltre, l'istruzione era allora diventata più accessibile. Entro la metà degli anni '30, con l'istituzione di un maggior numero di scuole per ragazze, l'istruzione non era più un privilegio disponibile solo per le ragazze provenienti da famiglie benestanti. Tuttavia, l'identità distintiva di essere una donna cattolica cinese non era un totale allontanamento dai valori tradizionali confuciani, perché l'educazione cattolica si concentrava ancora sulla loro formazione come buone mogli e madri cristiane, e questo è un valore molto apprezzato nel confucianesimo tradizionale.



Forse questa enfasi sulla dimensione materna della femminilità è una delle ragioni per cui la devozione mariana è sempre popolare. Nel cattolicesimo cinese, Maria è il modello di virtù femminili e una madre compassionevole di suo figlio, Gesù Cristo.



Negli anni '50



Negli anni '50, a causa del cambiamento politico in Cina, i missionari stranieri dovettero lasciare la Cina continentale. Le donne cattoliche cinesi erano ancora perseveranti nella loro vita di preghiera e tramandarono la loro fede ai figli e ai loro connazionali. Un notevole esempio di perseveranza fu Suor Wu Yongbo (1916–2002). Entrò a far parte della comunità di Nostra Signora di Kalocsa nel 1949. Dopo aver ricevuto una formazione medica, lavorò come infermiera in un ospedale. Tuttavia, durante la Rivoluzione Culturale, fu mandata in una fattoria a coltivare la terra. Soffrì come uno dei principali bersagli delle critiche e fu imprigionata. Dopo essere stata rilasciata negli anni '80, nel 1991, divenne la superiora della Congregazione Cinese di Nostra Signora, e nel 1994 fondò un orfanotrofio e una casa per anziani.



Ai nostri giorni



Oggi, le donne cinesi hanno più opportunità di servire nella sfera pubblica. Tuttavia, come in altre parti del mondo, con la crescente influenza del consumismo e dell'individualismo, meno donne cinesi si uniscono alle comunità religiose in questi giorni.

Eppure, il loro contributo è ancora ampio. Oltre al coinvolgimento attivo nei servizi sociali caritatevoli, predicano il Vangelo usando i propri mezzi. Ad esempio, la studiosa Suor Guo Xiaoping ha intervistato 24 suore, sacerdoti e laici nella Cina continentale dal 2022 al 2023. Il suo studio sul campo mostra che, con la crescente popolarità di internet, alcune donne laiche insieme a sacerdoti e suore religiose hanno organizzato gruppi online di condivisione della fede, tenendo conto dei loro contesti e bisogni, inclusi il loro particolare stile di vita e la loro cultura lavorativa, così come il loro livello di istruzione.



Un altro esempio è il modo in cui le donne cattoliche cinesi aiutano volontariamente coloro che sono migrate nei loro villaggi a seguito di matrimoni interregionali. La studiosa Zhijie Kang ha condotto uno studio in alcune zone rurali della Cina dal 1980 al 2023 e ha registrato come le donne cattoliche aiutino le mogli migranti ad adattarsi al nuovo ambiente di vita. Toccate dall'amore delle volontarie, alcune mogli migranti si sono convertite al cattolicesimo, non per persuasione tramite discorsi, ma per gli esempi viventi delle donne cattoliche che le hanno aiutate.





Implicazioni per il presente



Quali spunti possiamo trarre da queste storie per i 100 anni del cammino della Chiesa in Cina dopo il Sinodo di Shanghai? Quali sono le implicazioni per il presente? Ne nominerei due. Innanzitutto, la loro risposta alla chiamata alla santità; e secondo, il loro contributo all'inculturazione della fede cristiana in Cina.



a. Chiamata universale alla Santità



Sul primo punto, ci sono state alcune donne cattoliche cinesi eccezionali, e ce ne sono state anche tante altre, i cui nomi e il cui prezioso lavoro potrebbero essere stati dimenticati a causa della mancanza di documenti storici. Anche loro hanno contribuito a diffondere il Vangelo vivendo la loro fede in modo persuasivo, amando Dio e il prossimo.



Nel vocabolario teologico odierno, stanno rispondendo alla chiamata universale alla santità, in qualsiasi condizione si trovino, ognuna a modo suo, anche in circostanze difficili, specialmente in quei momenti in cui le donne erano al gradino più basso della gerarchia sociale; e quando l'ostilità verso gli stranieri nella società era diffusa e il cristianesimo era considerato una religione straniera.





b. Inculturazione



Il secondo punto dell'inculturazione fa eco all'intuizione di Papa Benedetto XV nella sua Lettera apostolica del 1919, pur con modalità e parole diverse. Nate e cresciute nella stessa cultura dei loro connazionali cinesi, le donne sono esse stesse l'incarnazione della cultura cinese. Come racconta la nostra breve rassegna delle loro storie di vita, ci sono stati cambiamenti significativi nelle circostanze sociali e culturali in Cina nel corso degli anni.



Nel custodire la fede cattolica e nel trasmetterla alle generazioni successive, le donne cattoliche cinesi non solo contribuiscono all'evangelizzazione, ma pongono anche le condizioni affinché la predicazione e l'inculturazione del Vangelo possano essere più efficaci. Coltivano la propria autentica vita di fede, trasmettendo così il messaggio del Vangelo alle altre donne e alle loro famiglie. Lo fanno naturalmente, incarnando la cultura del loro tempo specifico e luogo particolare. Come donne, superano i dualismi e adottano un atteggiamento aperto nella loro attiva accoglienza e trasmissione della fede cristiana. Con le loro testimonianze, dimostrano che il cristianesimo non è una religione straniera, ma può portare frutto in terra cinese.





Conclusione



Per concludere, l'esperienza vissuta dalle donne cattoliche cinesi ci parla non solo del passato della Chiesa in Cina, ma anche di ciò che sta accadendo oggi. Non dimentichiamo la storia spesso trascurata del magnifico contributo delle donne cattoliche cinesi nel portare la fede e i valori cattolici in ogni aspetto della loro vita nella cultura cinese, nel lontano passato e nel presente.

Grazie!



(Agenzia Fides 11/10/2025)



*Holy Spirit Seminary College of Theology and Philosophy, Hong Kong SAR



Condividi: