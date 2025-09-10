VATICANO - Ottobre missionario: la speranza al centro del video delle Pontificie Opere Missionarie

Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Con l’inizio del mese di ottobre dedicato alla missione si intensificano in tutte le Direzioni Nazionali delle Pontificie Opere Missionarie (POM) le iniziative per sensibilizzare al tema della missio ad gentes in vista della Giornata Missionaria Mondiale, il prossimo 19 ottobre.

Si propongono iniziative di preghiere tra cui novene e rosari, si organizzano attività conoscitive e formative nelle scuole ed incontri nelle comunità parrocchiali, si da vita nelle piazze e nelle strade ad iniziative originali ma soprattutto si punta a creare del materiale da diffondere e distribuire in tutti canali possibili. Tra questi il video globale ideato per il sesto anno consecutivo dalla Commissione Internazionale della Comunicazione, del Faith-Fundraising e della trasformazione digitale delle POM, rappresenta uno strumento semplice ma al tempo stesso prezioso per “collegare” idealmente tra loro con un unico messaggio tutte le oltre 120 Direzioni delle POM.

Il video, fin dalla I edizione, mette al centro il messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale cui fanno eco le “voci” dal mondo dei missionari e delle missionarie, di religiosi e religiose, di laici, dei direttori e dei collaboratori delle POM che offrono un breve contributo nella loro lingua.

“Missionari di speranza tra le genti”, il motto che Papa Francesco ha voluto per la Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, è dunque il filo conduttore di questo video dove la speranza è la protagonista nelle immagini, nelle parole selezionate e nella scelta di iniziare proprio con il gioioso canto zambiano di rendimento di grazie a Dio intitolato "Nakulakutotela". Nel video si ascolta la voce del compianto e amato Papa Francesco che esorta ad essere “non una Chiesa cieca, ma una Chiesa illuminata dalla luce di Cristo, che porta la luce del Vangelo agli altri, non una Chiesa statica, ma una Chiesa missionaria, che cammina con il Signore lungo le strade del mondo” (cfr. omelia messa di chiusura dell’Assemblea Generale del Sinodo - 27 ottobre 2024). Le immagini missionarie provenienti dallo Zambia, dalla Cambogia, dall’India, dal Timor Leste, dalla Mongolia si susseguono le une alle altre e si intrecciano con quelle dei missionari e delle missionarie che provano a spiegare che cosa vuol dire portare speranza, creare speranza nei luoghi e nelle situazioni più complesse. Prima di ascoltare le voci di Suor Alma dal Timor Leste, dei direttori delle Direzioni Nazionali delle POM di Zambia, Colombia e Filippine e isole Fiji, di padre Matthew dal Malawi, di Thao dall’Australia o di Fra Bahjat dalla Siria arrivano le parole e le immagini di Papa Leone XIV tratte dal suo primo discorso alle Pontificie Opere Missionarie in occasione dell’Assemblea generale di maggio di quest’anno: “La Chiesa stessa, in tutti i suoi membri, è sempre più chiamata ad essere «una Chiesa missionaria che apre le braccia al mondo, che annuncia la Parola... e che diventa lievito di concordia per l’umanità» (Omelia nella Messa di Inizio Pontificato, 18 maggio 2025)” . L’esortazione del Santo Padre Leone XIV ad essere missionari di speranza tra le genti come invita il motto della Giornata Missionaria Mondiale conclude il video.

Esso è disponibile in circa 20 lingue ed in oltre 50 versione personalizzate, e può essere visionato nel canale youtube delle POM.

(EG) (Agenzia Fides 01/10/2025)





