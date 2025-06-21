ASIA/VIETNAM - 90mila pellegrini al Santuario mariano di La Vang per la festa dell'Assunta

di Andrew Doan Thanh Phong



Huế (Agenzia Fides) - Milioni di cattolici vietnamiti, dentro e fuori il Paese, in questi giorni guardano alla chiesa di La Vang, nell'Arcidiocesi di Huế, nel Vietnam centrale, anche attraverso i media. Nel contempo, decine di migliaia di pellegrini hanno percorso anche lunghe distanze per prendere parte al grande raduno mariano svoltosi presso quel Santuario il 14 e 15 agosto in occasione della Solennità di Maria Assunta in Cielo. La gran parte di loro ha pernottato in semplici tende da campeggio. Sono giunti fino a La Yang per lodare, onorare e rivolgere preghiere e suppliche alla Madre di La Vang, come hanno fatto tanti loro antenati del passato, i cattolici perseguitati che si rifugiarono nella remota e deserta foresta montuosa di La Vang per nascondersi, fuggire alle tribolazioni e pregare. Poi Lei apparve, nel 1798, e li aiutò a superare la feroce persecuzione del regime feudale del Vietnam.



Nei giorni del raduno, migliaia di volontari di numerose associazioni cattoliche, provenienti da parrocchie e ordini religiosi dell'Arcidiocesi di Huế hanno lavorato alacrementeper garantire il funzionamento di luci e sistemi di amplificazione audio, la sicurezza, l’assistenza sanitaria e la raccolta di rifiuti. Garantendo che il congresso si svolgesse senza intoppi, in ordine e pace, sotto la protezione della Madre di La Yang. IIl comitato organizzatore ha predisposto 40 confessionali aperti dalla mattina alla sera, in modo che fossero sempre a disposizione per i penitenti che desideravano ricevere il sacramento della riconciliazione prima dell'apertura del congresso.



Nel contesto del mondo attuale, pieno di conflitti e guerre che si intensificano in diversi continenti, l'annuncio della speranza in Gesù Cristo sta diventando sempre più urgente, ed è per questo che è stato scelto il tema "Maria, Madre della Speranza" per il raduno mariano di La Yang.

La solenne cerimonia di offerta di fiori alla Madre di La Vang ha dovuto dare inizio al Congresso, alla presenza di numerosi cattolici e anche di alcuni non cattolici, religiosi e sacerdoti provenienti da tutto il paese, nonostante il caldo pomeridiano estivo. In apertura del congresso, Padre Dominic Phan Hung, vicario generale dell'arcidiocesi di Huế, ha invitato i pellegrini a rivolgere i loro cuori a Madre Maria, poiché Lei è fonte di ispirazione e luce per coloro che cercano la Speranza. "Oggi veniamo qui a Nostra Signora di La Vang, la terra della grazia di Dio. Attraverso di Lei, Dio ha confortato e protetto i nostri antenati in passato dalle difficoltà delle persecuzioni. Nel corso della storia Maria ha continuato a riversare molte benedizioni su coloro che vengono qui in pellegrinaggio per pregarla": ha detto il Vescovo Joseph Vu Cong Vien, vescovo coadiutore dell'arcidiocesi di Hanoi, nell'omelia della Messa della Veglia per l'Assunzione della Vergine Maria nel pomeriggio del 14 agosto.



Oltre 90mila cattolici provenienti da tutto il Paese hanno seguito la processione in onore della Madonna di La Vang, iniziata alle alle 4:30 del mattino del 15 agosto. Poi, la Messa solenne per la Festa dell'Assunzione della Vergine Maria è stata presieduta dall'Arcivescovo Joseph Dang Duc Ngan, concelebrata da alcuni vescovi e centinaia di sacerdoti nel parco della Basilica di La Vang.



Nell’omelia pronunciata durante la Messa, il Vescovo Ngan ha affermato: "Oggi siamo venuti qui non solo per celebrare l'Assunzione della Vergine Maria, ma anche per compiere un pellegrinaggio nella terra sacra di La Vang, dove Ella è apparsa per aiutare coloro che si trovavano in gravi difficoltà a causa della persecuzione”. Il Vescovo ha anche fatto riferimento ai problemi del mondo odierno, simili a quelli affrontati dai nostri antenati in passato: un mondo secolarizzato, frettoloso e senza amore, pieno di crisi sotto forma di nuovi mali, dalla guerra alla povertà, dalla divisione all'individualismo. In passato, i nostri antenati ricorrevano alla Vergine Maria per pregare e ora, in una situazione segnata da tanta sofferenza, il vescovo ha invitato il popolo di Dio, in particolare i pellegrini di La Vang, a pregare e a chiedere alla Vergine Maria di accompagnare sempre l'umanità nei momenti difficili. (Agenzia Fides 20/8/2025)

