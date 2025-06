AMERICA/ECUADOR - I Salesiani distribuiscono pescatori un kit di lavoro ai pescatori in difficoltà dopo il disastro ambientale di Esmeraldas

sabato, 21 giugno 2025

ANS

Esmeraldas (Agenzia Fides) – Il 13 marzo 2025 la rottura di una tubatura di un oleodotto nella provincia di Esmeraldas, nel nordovest dell'Ecuador, ha causato lo sversamento di un’enorme quantità di petrolio nel fiume omonimo che dà il nome all’area, raggiungendo l’oceano Pacifico e alterando la biodiversità di ecosistemi fluviali e marini unici al mondo per chilometri.



La maggior parte della popolazione dell’area si mantiene grazie alle attività legate alla pesca. Un’attività che, a distanza di mesi, fatica a ripartire. Secondo le autorità, oltre mezzo milione di persone, ancora oggi, risentono del disastro ambientale: se a marzo la crisi idrica dovuta al petrolio ha richiesto razionamenti e l'utilizzo delle riserve d'acqua, nelle ultime settimane risulta difficile per i pescatori tornare alle proprie attività perché la “marea nera” ha intaccato le strumentazioni. La stessa area, dopo poco più di un mese, è stata colpita da un terremoto che ha seminato ulteriore distruzione.



I missionari salesiani, tramite la Fondazione Salesiana Progetto Costa Nord e attraverso la Campagna dell’Ispettoria salesiana dell’Ecuador "Insieme per Esmeraldas", la scorsa settimana - riferisce l’agenzia d’informazione salesiana ANS - hanno consegnato kit da pesca artigianale e materiali da costruzione alle zone colpite dalla fuoriuscita di petrolio e dal recente terremoto.



Grazie al supporto della Procura Salesiana d'Irlanda e alla collaborazione attiva delle Opere Salesiane dell'Ecuador, i kit sono stati consegnati a diversi gruppi di pescatori sulle rive di Santa Cruz e nel quartiere di Santa Martha II. I kit includono strumenti di base per la pesca artigianale, come reti, ami, corde, dispositivi di sicurezza e altre forniture.



In contemporanea, famiglie colpite dal forte terremoto del 25 aprile scorso hanno ricevuto materiali edili per la ricostruzione delle loro case. Le famiglie beneficiarie provengono dai quartieri di Santa Martha e 5 de Junio, dove il terremoto ha causato gravi danni strutturali a diverse abitazioni. (F.B.) (Agenzia Fides 21/6//2025)

