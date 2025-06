EUROPA/ITALIA - “Religione, Politica globale e crisi della Cultura”: Conferenza di Olivier Roy alla Gregoriana

cultura guerre geopolitica islam sabato, 14 giugno 2025

Roma (Agenzia Fides) - Mentre l’attacco di Israele all’Iran proietta sul mondo le ombre di una Guerra globale, a Roma ci si interroga sul nodi che intrecciano “Religione, Politica globale e crisi della Cultura”. È questo il titolo della conferenza che il Professor Olivier Roy, del Robert Schuman Centre for Advanced Studies (European University Institute), terrà nel pomeriggio di lunedì 16 giugno nel quadro dei Rome Summer Seminars on Religion and Politics 2025.



L’incontro seminariale si svolgerà presso l’aula F007 del Palazzo Frascara della Pontificia Università Gregoriana (piazza della Pilotta 3), a partire dalle ore 17.



La conferenza del Professor Roy sarà preceduta dai saluti di padre Pino di Luccio SJ, Presidente del COllegium Maximum, e dell'Arcivescovo Samuele Sangalli, Segretario aggiunto del Dicastero per l'Evangelizzazione e Coordinatore di Scuola Sinderesi.





Politologo e islamista, autore di diversi libri su Iran, Islam e politica asiatica, il Professor Roy è stato in passato anche capo-missione dell’Organizzazione per Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per il Tagikistan (1994) e consulente per l'Ufficio del Coordinatore delle Nazioni Unite per l'Afghanistan (1988).





Parteciperanno alla conversazione anche il Professor Michael Driessen, della John Cabot University, Direttore del Summer Seminar of Religion and Global Politics, e la Dottoressa Antonella Piccinin (University of Notre Dame e Pontificia Università Gregoriana).

La conferenza fa parte della serie di seminari, eventi pubblici e workshop dell'edizione 2025 dei Rome Summer Seminars on Religion and Global Politics.

I Rome Summer Seminars rappresentano un programma di due settimane rivolto a studenti laureati, studiosi e professionisti che approfondiscono i rapporti tra religione e politica globale, volto a far tesoro delle risorse spirituali e di orizzonte geopolitico connesse alla storia e al presente della città di Roma. (GV) (Agenzia Fides 14/6/2025)

Condividi: