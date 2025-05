ASIA/VIETNAM - L'auspicio dei cattolici vietnamiti: "Aspettiamo Papa Leone XIV in Vietnam"

Ho Chi Minh city (Agenzia Fides) - "Papa Leone XIV dovrebbe visitare il Vietnam, perseguendo il desiderio di Papa Francesco": così titola il quotidiano online vietnamita "Cattolicesimo e Verità". E' un esempio di come la stampa vietnamita, cattolica e non, ha accolto la notizia dell'elezione del nuovo Pontefice , proiettandola nella realtà locale. L'articolo ricorda che "Papa Francesco ha lasciato una profonda eredità di compassione, pace e dialogo interreligioso". "Uno dei desideri inesauditi di Papa Francesco - prosegue il quotidiano - era quello di visitare il Vietnam, un Paese con una vivace comunità cattolica e una ricca storia culturale". per questo si auspica "una visita di Papa Leone XIV" che potrebbe avere "certamente un grande significato non solo per la Chiesa vietnamita, ma anche per altri aspetti come la cultura, la società e la diplomazia" e "sarebbe grande fonte di incoraggiamento per i cattolici vietnamiti, aiutandoli a rafforzare la loro fede e a vivere in unità con la Chiesa universale". "Ci auguriamo con tutto il cuore che Papa Leone XIV visiti il Vietnam; il che sarebbe un evento storico non solo per la comunità cattolica, ma anche per tutto il popolo vietnamita, portando un messaggio di pace, solidarietà e carità. La comunità cattolica vietnamita già attende con impazienza il giorno del suo arrivo" conclude il quotidiano.

Sul versante della stampa non cattolica, si segnala la calorosa accoglienza espressa dalla comunità buddista. Sul quotidiano buddista "Phat u Vietnam" (I buddisti vietnamiti) l'analisi intitolata "Papa Leone XIV e la comunità buddista: una nuova era di dialogo interreligioso" riporta la benevolenza delle comunità religiose non cristiane, compresi i buddisti in Vietnam e in altre nazioni asiatiche. Sebbene Papa Leone XIV non abbia ancora esposto appieno le sue opinioni sul buddismo, si osserva, "il suo background e le sue azioni iniziali mostrano un approccio aperto al dialogo interreligioso". In particolare si cita il suo ministero in Perù, dove, riferisce l'articolo, vive una piccola ma fiorente comunità buddista: per questo si intuisce che Papa Leone ha "familiarità con la diversità culturale e religiosa". Inoltre, Papa Leone XIV è già considerato "prossimo" agli insegnamenti buddisti sulla compassione (karuna) e sulla interconnessione tra l'uomo e il Creato. In una conferenza del 2024, citata dai buddisti vietnamiti, il cardinale Prevost invocò una "relazione reciproca" tra umanità e l'ambiente. In questa visione echeggia il principio buddista di "non-danno" (ahimsa) e di "rispetto per la vita", il che apre la strada a progetti congiunti con organizzazioni buddiste. D'altronde, si nota, "'invito del suo discorso inaugurale a 'costruire ponti' implica la sua disponibilità a tali collaborazioni".

Profondo apprezzamento verso Papa Leone XIV a nome della Chiesa in Vietnam lo ha espresso in un'intervista al canale mediatico della Arcidiocesi di Ho Chi Minh city padre Peter Nguyen Thanh Tung, professore di Storia della Chiesa. "Il Successore di San Pietro - ha detto - ci ha ricordato che la Chiesa rimarrà salda per sempre perchè, come ha promesso e Gesù: le porte degli inferi non prevarranno contro di essa". "Il Papa - ha continuato - ha scelto il nome di Leone XIV ricordando Leone XIII, che si trovò in un momento in cui il mondo stava affrontando problemi sociali. Papa Leone XIII difese i lavoratori in un contesto sociale in cui il capitalismo li sfruttava. Papa Leone XIV desidera proseguire sulla strada di una Chiesa aperta, una Chiesa che protegge e difende i poveri e i vulnerabili, i lavoratori e sostiene la dignità umana".

(PA-AD) (Agenzia Fides 17/5/2025)

