ASIA/COREA DEL SUD - L'arcivescovo di Seoul celebra messa per i parlamentari cattolici nella cappella dell’Assemblea nazionale: Concentratevi sul bene comune

Seoul Archdiocese Public Relations Committee

Seoul (Agenzia Fides) – Concentratevi sul bene comune. Questo il messaggio che l’arcivescovo di Seoul, Peter Chung Soon-taick, ha rivolto ai parlamentari cattolici della Corea del Sud, paese che nelle ultime quattro settimane ha visto l’establishment politica al centro di una crisi iniziata con l’introduzione della legge marziale da parte del presidente Yoon (vedi Fides 4 dicembre). Una decisione che ha portato i cittadini a scendere in piazza per manifestare contro questa scelta e successivamente all’impeachment per lo stesso Yoon.



L’instabilità politica e le difficoltà economiche che si sono venute a creare a seguito della crisi presidenziale sono state al centro dell’omelia dell’Arcivescovo, che nelle scorse ore ha celebrato una Santa Messa proprio nella cappella dell’Assemblea Nazionale per il comitato dei membri cattolici.



«In mezzo ai tumulti politici, le piccole attività commerciali nei vicoli sono bloccate e i nostri cittadini stanno attraversando grandi difficoltà», le parole di Chung Soon-taick, che ha anche chiesto una maggiore collaborazione politica per affrontare le urgenti questioni nazionale, ribadendo che è necessario andare oltre gli interessi di parte per concentrarsi su politiche a lungo termine che servano il bene comune: «Indipendentemente dal partito al governo o all'opposizione, dobbiamo ripristinare rapidamente la stabilità politica attraverso procedure democratiche».



Alla celebrazione hanno partecipato in tutto 26 membri del Comitato dei cattolici dell'Assemblea nazionale, tra cui il presidente Kim Byung-kee, esponente del Partito Democratico della Corea, il vicepresidente senior Choi Hyung-du, esponente del Partito del Potere Popolare, Park Soo-hyun, facente parte del Partito Democratico della Corea, Na Kyung-won, anch’esso del Partito del Potere Popolare e Lee Jun-seok, referente del Nuovo Partito Riformato.



«I leader politici con fede dovrebbero sostenere i valori dell'amore e del rispetto da cui le persone si sono allontanate e parlare e praticare attivamente i valori dell'armonia e della coesistenza, non della divisione», ha concluso l'arcivescovo Chung, che al termine della funzione ha incontrato il presidente dell'Assemblea nazionale, Woo Won-shik, nell'ufficio presidenziale, per discutere della situazione che la Corea del Sud ha vissuto nell’ultimo anno e come approcciarsi al futuro.



«Alla fine dell'anno scorso, il Paese ha dovuto affrontare gravi crisi, tra cui la legge marziale, l'impeachment e un disastro aereo. Ascoltare il messaggio dell'Arcivescovo sulla necessità di un atteggiamento caloroso e umano di rispetto reciproco è stato profondamente confortante», le parole del presidente Woo a margine dell’incontro. Non è mancato, infine, un riferimento alla Giornata Mondiale della Gioventù prevista a Seoul nel 2027: «Spero che l'evento offra ai giovani un'opportunità significativa per sperimentare il dinamismo della Repubblica di Corea e la forza della sua democrazia», ha concluso Woo, assicurando che l'Assemblea nazionale offrirà il suo pieno sostegno all’iniziativa. (F.B.) (Agenzia Fides 08/01/2025)





