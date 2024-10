EUROPA/ITALIA - Marco Polo ed i Francescani in Oriente al centro di un convegno internazionale a Tolentino nel cuore delle Marche

Tolentino (Agenzia Fides) – “Sulle tracce di Fra Tommaso da Tolentino e di padre Matteo Ricci” è il titolo della sessione di apertura del convegno internazionale “Appunti di Viaggio: Marco Polo e i Francescani in Oriente nei secoli XIII e XIV” in programma venerdì e sabato prossimi nel borgo marchigiano di Tolentino . L’iniziativa, che rientra nel programma ufficiale delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, si avvale del partenariato scientifico della Pontificia Università Antonianum di Roma, dell' Università Ca’ Foscari di Venezia e dell' Università di Macerata. Attraverso il contributo di relatori prestigiosi in arrivo da università italiane e straniere il convegno vuole porre l’accento sul viaggio come forma di scambio e di incontro tra diverse culture e religioni in dialogo tra di loro.

La Regione e numerose città delle Marche hanno da molti secoli rapporti con Venezia in particolare tramite il mare Adriatico: i commercianti e i frati degli ordini mendicanti, come il francescano Tommaso da Tolentino, partirono nel 1290 per raggiungere prima l'Armenia, poi la Persia, l'India e forse la Cina, quasi sempre viaggiando su navi mercantili veneziane.

Venerdì pomeriggio, nella chiesa di San Catervo a dare il via ai lavori, introdotti dai saluti dal Vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi e da Padre Simone Giampieri, Ministro Provinciale Ofm, ci sarà Gianni Valente, direttore dell’Agenzia Fides, con un intervento sul “Primum Concilium Sinense” svoltosi a Shanghai 100 anni fa, tra maggio e giugno del 1924. I documenti di quel Concilio – come attesterà l’intervento del direttore di Fides – esprimono “l’urgenza di affrancare le presenze e le opere cattoliche in Cina da tutto ciò che può far apparire la Chiesa come una entità para-coloniale asservita ai potentati stranieri”.

Sabato 19 ottobre la giornata di convegno in programma al Teatro “Nicola Vaccaj”, articolata in tre sessioni, prevede i saluti delle autorità civili e religiose e poi una lunga giornata di lavoro concentrata sul tema che intitola l’intero convegno. Il presidente del ‘Comitato per le Celebrazioni in memoria del Beato Tommaso da Tolentino’, l’architetto Franco Casadidio, sottolinea: “L’obiettivo del Convegno è di valorizzare il Centenario approfondendo la figura del personaggio storico di Marco Polo sotto l’aspetto dei viaggi da lui intrapresi che lo collegano ai percorsi di alcune eminenti figure francescane che hanno attraversato l’Asia sino-mongola e le Indie per motivi legati all’evangelizzazione sia per ragioni più strettamente diplomatiche .Questi itinerari rappresentano una inesauribile fonte di notizie a livello religioso, antropologico, geopolitico e storico-culturale e la scelta del titolo vuole evidenziare lo studio della tipologia delle fonti del diario-cronaca, di cui il ‘Milione’ ne è un illustre esempio. Ci sarà una parte dedicata anche ai viaggi di altre figure non francescane, come ad esempio monaci e viaggiatori, o a cronache locali di viaggi e itinerari in quel particolare periodo storico”.

(EG) (Agenzia Fides 14/10/2024)







