Zamboanga (Agenzia Fides) - "Nei quarant'anni di storia di Silsilah possiamo ricordare molti eventi, alcuni tristi, altri gioiosi, ma che ci hanno sfidato ad andare avanti. Uno di questi momenti dolorosi che è diventato nella nostra esperienza di Silsilah un evento stimolante fu l’anno 2000, quando il presidente filippino Joseph Estrada lanciò la 'guerra totale a Mindanao' e in quell’occasione Silsilah lanciò l’iniziativa della 'Preghiera dell’Armonia' per promuovere la pace a Mindanao e nel mondo. Quel tragico passaggio divenne per noi un impegno totale a diffondere la Preghiera dell'Armonia, dalla nostra isola verso tutto il mondo", ricorda all'Agenzia Fides p. Sebastiano D'Ambra, PIME fondatore del Movimento per il dialogo islamo-cristiano "Silsilah" (che significa "catena") che, nella città di Zamboanga, sull'isola di Mindanao (Filippine meridionali), ha di recente celebrato i 40 anni di vita.

"In pochi anni - rileva p. D'Ambra - abbiamo raggiunto amici e gruppi di trentacinque paesi del mondo. In ognuno di questi paesi abbiamo potuto entrare in contatto con persone che si sono impegnate a pregare la Preghiera dell'Armonia e anche a cantare il Canto dell'Armonia in molte scuole e gruppi, soprattutto in occasione di incontri interreligiosi. Nelle Filippine, la Preghiera dell'Armonia è stata promossa da diversi settori della società e della Chiesa come il Consiglio di Vescovi e Ulama, la Conferenza episcopale delle Filippine, l'Ufficio del Consigliere presidenziale per la pace, la riconciliazione e l'unità .

Nato nel 1984, il movimento oggi rilancia l'iniziativa della "Catena dell'Armonia", che unisce spiritualmente gruppi cristiani e musulmani in tutto il mondo, tramite una preghiera che induce i credenti a camminare e a porsi a servizio della pace e della fraternità. La preghiera promuove la "spiritualità della vita in dialogo", vissuta in quattro dimensioni: dialogo con Dio; dialogo con se stessi; dialogo con il prossimo; dialogo con la creazione.

"Possiamo promuovere la Preghiera dell'Armonia nel nostro luogo, dovunque siamo, nei vari continenti. Avremo periodici collegamenti online per connetterci con quanti sono regolarmente impegnati a pregare la Preghiera dell'Armonia, per condividere le esperienze spirituali. Il nostro sogno è che, in diverse parti del mondo e in diverse ore della giornata, persone o gruppi possano recitare la Preghiera dell'Armonia nella loro lingua, per far fiorire la pace e l'armonia tra popoli, le culture e le comunità religiose, in tutto il mondo", conclude il missionario.

