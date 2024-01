EUROPA/SPAGNA: Arriva il secondo mandato per il direttore delle Pontificie Opere Missionarie, José María Calderón Castro

giovedì, 18 gennaio 2024

Città del Vaticano (Agenzia Fides) – ll Cardinale Luis Antonio G. Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, in data 19 dicembre 2023 ha confermato nell’incarico di Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (POM) in Spagna per un altro quinquennio il rev. do José María Calderón Castro. Don José María Calderón è nato a Madrid nel 1963. Ordinato sacerdote nel 1989, ha esercitato il ministero sacerdotale in diverse parrocchie della diocesi di Madrid. Si è laureato in Teologia - specializzandosi in morale – e tra i molti incarichi ricoperti ricordiamo quello di consigliere diocesano di Azione Cattolica, consigliere diocesano di Manos Unidas e, dal 2007, delegato episcopale delle missioni e direttore diocesano delle POM di Madrid. Molto legato al mondo missionario, ha collaborato con le Missionarie della Carità come cappellano e confessore, e dal 2023 come coordinatore internazionale del Movimento Corpus Christi, fondato da Madre Teresa di Calcutta per i sacerdoti diocesani. Ha avuto esperienze missionarie estive con i giovani in paesi come Etiopia, Cuba, Sierra Leone, Romania, Ghana, Mozambico. Nel 2020 è stato nominato membro della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli in rappresentanza dei direttori nazionali delle POM di tutto il mondo e dal 2022 è membro del Consiglio di Amministrazione della Domus Missionalis.

(EG) (Agenzia Fides 18/01/2024)



Condividi: