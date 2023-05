ASIA/COREA DEL SUD - Preghiera e simposio per la riconciliazione e l'unità nel 70° anniversario della fine della guerra di Corea

Seoul (Agenzia Fides) - La comunità cattolica in Corea del Sud commemora con un profondo anelito di pace il 70° anniversario della fine della guerra che sconvolse la penisola dal 1950 al 1953. La Chiesa coreana ha infatti annunciato una solenne novena di preghiera per la riconciliazione e l'unità nazionale che si terrà in tutta la nazione dal 17 al 25 giugno 2023. L’iniziativa, organizzata dal Comitato di riconciliazione nazionale in seno alla Conferenza episcopale della Corea del Sud e proposta a parrocchie, comunità e associazioni cattoliche di tutte le diocesi, prevede una speciale intenzione di preghiera per ogni giornata: il 17 giugno si prega per la conversione verso un'unificazione pacifica; il 18 per i leader politici, perchè siano operatori di pace; il 19 giugno per la denuclearizzazione della penisola coreana e per un mondo libero dalle armi nucleari; il 20 giugno per coloro che soffrono a causa di sanzioni economiche; il 21 giugno per l'evangelizzazione della penisola coreana; il 22 giugno per le famiglie divise dalla frontiera e per quanti sono fuggiti dalla Corea del Nord; il 23 giugno per la riconciliazione e l'unità nazionale; il 24 giugno per tutti gli operatori di pace; il 25 giugno - giorno in cui la guerra scoppiò - per la completa fine della guerra nella penisola coreana e per la realizzazione di un pace duratura in Corea. Nel girono conclusivo si chiede di celebrare una messa per la pace in ogni parrocchia.

La preghiera per la pace sarà accompagnata anche da un simposio nazionale che si tiene a Seul il 20 giugno 2023 e che prevede un approfondimento sul 70° anniversario della guerra e della divisione della Corea. Vi prenderanno parte esponenti del Comitato di riconciliazione nazionale in seno alla Conferenza episcopale (come mons. Joo-Young Kim , Presidente del Comitato), accanto ad accademici del dipartimento "University of North Korean Studies" e del "Seoul National University Institute for Peace and Unification Studies". Il simposio vuol’essere un momento di riflessione per guardare ai 70 anni trascorsi per e per delineare nuove prospettive di pace e di riconciliazione.

Inoltre, un altro speciale momento di preghiera nazionale è previsto il 27 luglio, giorno in cui, esattamente 70 anni fa, venne firmato l'armistizio del conflitto che imperversò lungo la penisola coreana dal 25 giugno 1950 al 27 luglio 1953. L'armistizio di Panmunjeom mise fine agli scontri stabilendo una nuova linea di demarcazione tra la Corea del Nord e la Corea del Sud lungo la cosiddetta "zona demilitarizzata coreana".

Alla preghiera per la pace si uniranno anche rappresentanti delle Chiese cristiane di atre confessioni: tutti ricorderanno le vittime causate dal conflitto intecoreano, circa 3 milioni tra morti, feriti e dispersi, metà dei quali civili. Le comunità cristiane in Corea, a 70 anni da quegli eventi, chiedono ancora oggi “una immediata dichiarazione formale sulla fine della guerra di Corea” e l’adozione di un trattato di pace per sostituire l’accordo di armistizio del 1953, ancora tecnicamente in vigore. Ma questo processo politico, notano le Chiese non può che partire dal compiere passi di carattere spirituale, come il perdono e la reciproca riconciliazione.

(PA) (Agenzia Fides 24/5/2023)



