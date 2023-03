ASIA/COREA DEL SUD - Il cammino sinodale si affida alla Vergine Maria

Seoul (Agenzia Fides)- Tutte le comunità cattoliche della Corea del Sud, parrocchie, associazioni e movimenti, si riuniranno in una solenne veglia di preghiera per vivere la speciale "Giornata di preghiera alla Beata Vergine Maria", con l’intento di affidare alla Madre di Dio il cammino sinodale e la XVI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, che si svolgerà a Roma dal 4 al 29 ottobre 2023. Come annunciato i Vescovi coreani, che hanno terminato oggi, 16 marzo, la loro assemblea, la Giornata si celebrerà il 31 maggio 2023 in ciascuna diocesi, con iniziative, liturgie e incontri a discrezione di ogni comunità diocesana. L'iniziativa è stata presa accogliendo la sollecitazione giunta dalla Segreteria del Sinodo dei Vescovi, che ha chiesto alle Chiese di tutto il mondo di celebrare un momento di preghiera il 31 maggio 2023, festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, ultimo giorno del mese mariano. La Conferenza episcopale della Corea del Sud ha anche individuato nella persona di mons. Peter Chung Sun-taek, Arcivescovo di Seoul, il rappresentante coreano che parteciperà alla 16ª Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi (1ª sessione 4-29 ottobre 2023, la 2ª sessione nell'ottobre 2024),

Nella loro assemblea, i Vescovi sudcoreani hanno anche esaminato le "Linee guida pastorali per la Chiesa cattolica in Corea", pubblicate per la prima volta nel 1995. Notando i molti cambiamenti avvenuti nella realtà della Chiesa - come ad esempio quelli sul versante delle comunicazioni sociali – è nata l'esigenza di rivedere e aggiornare il "Manuale pastorale", che resta un punto di riferimento per parrocchie, congregazioni religiose, movimenti ecclesiali, nel loro servizio pastorale e nella missione evangelizzatrice. L’opera di aggiornamento compiuta da una apposita commissione, rimarca "il volto sinodale" della Chiesa coreana, pronta a camminare insieme e a condividere gioie e sofferenze con gli uomini e le donne del terzo millennio.

In questa prospettiva i cattolici coreani – vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli laici – parteciperanno nel 2023 a due distinte “esperienze sul campo”, che intendono essere occasioni di testimonianza evangelica e di missione: la prima iniziativa, promossa dalla Commissione episcopale per la cura del Creato, è la visita, annunciata il 16 maggio 2023, al sito di Gangwon-do, vicino alla città di Samcheok, dove negli anni scorsi è stata avviata la costruzione di una centrale elettrica a carbone, con notevole impatto negativo per l'ambiente circostante e per le popolazioni di pescatori locali. Inoltre è stato annunciato un grande pellegrinaggio, organizzato dalla Commissione nazionale per la riconciliazione il 6 giugno prossimo, alla Chiesa cattolica di Paju, al confine con la Nord Corea, dove si terra una solenne messa per la pace e la riconciliazione. Il “cammino comune” per i fedeli coreani, affermano i Vescovi, parte dal riconoscere e amare come “fratelli e sorelle” i coreani al Nord, membri dello stesso popolo.

(PA) (Agenzia Fides 16/3/2023)

